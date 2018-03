Britanija traži pomoć Europe u poduzimanju akcije protiv ruskih špijunskih mreža

Britanija traži pomoć drugih europskih zemalja u poduzimanju akcije protiv ruskih špijunskih mreža koje možda pripremaju slične napade poput onog nervnim otrovom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta u Britaniji, rekli su diplomati.

Britanska premijerka Theresa May pozvat će na "koordiniranu akciju" vlada EU-a na summitu u Bruxellesu u četvrtak, a također će pokušati uvjeriti čelnike Unije da izravno osude Rusiju zbog napada u Salisburyju. May je optužila Rusiju za prvo dosad poznato korištenje nervnog otrova u svrhu napada u Europi od Drugog svjetskog rata nakon što su Sergej Skripal, bivši ruski dvostruki agent, i njegova kći pronađeni u nesvijesnom stanju na klupi u engleskom gradu 4. ožujka. U najgoroj krizi između dvije sile od Hladnog rata, May je protjerala 23 ruska diplomata za koje je rekla da su prikriveni špijuni. Moskva, koja opovrgava bilo kakvu upletenost u napad, uzvratila je istom mjerom.

"Britanija kaže da ima tih mreža koje organiziraju takve stvari kao u Salisburyju.... i da bi bilo dobro da zajedno krenemo u akciju protiv njih", rekao je jedan visoki diplomat EU-a. "Već su pristupili bilateralno državama EU-a glede tog pitanja i danas će May više reći o tome čelnicima EU-a". Drugi diplomat je kazao da su neke države voljne nešto zajedno poduzeti kao reakciju na slučaj Skripal. To bi se moglo napraviti bilateralno izvan EU-a kako se ne bi vršio preveliki pritisak na članice koje su zabrinute za svoje veze s Moskvom, dodao je.

Nevoljkost dijela zemalja, među kojima Grčke i Mađarske, znači da se u nacrtu zajedničke izjave čelnika EU-a sada samo kaže da "krajnje ozbiljnom" smatraju procjenu Londona da je vrlo vjerojatno Rusija odgovorna za taj napad. Međutim, May će vršiti pritisak na čelnike EU-a da izravno optuže Moskvu za trovanje Skripala i njegove kćeri koji su u kritičnom stanju. Jedan britanski dužnosnik potvrdio je da London želi raditi sa skupinama zemalja na dijeljenju obavještajnih podataka glede špijunskih mreža.