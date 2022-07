'Dovoditi nepovoljne životne ishode Afroamerikanaca s inteligencijom znanstveno je netočno i vodi u rasizam'

"U intervju objavljenom 3. srpnja 2022. s Nevenom Sesardićem niz je krivih navoda vezanih za temu rasnih nejednakosti. Neistinita je tvrdnja da "...prema istraživanjima najuglednijih eksperata crnac ima znatno veće šanse biti primljen na studij na vodećim sveučilištima nego bijelac ili Azijat…". Kao netko tko se bavio ili bavi znanstvenim radom, za takve tvrdnje treba navesti izvor te ih adekvatno interpretirati.

Prema podacima američkog Postsecondary National Policy Institute-a, samo 8% Afroamerikanaca je upisano na elitna sveučilišta. Također, ukupan broj Afroamerikanaca koji su se upisali na dodiplomske studije nakon završene srednje škole pao je u razdoblju 2009.-2019 sa 2.5 na 2.1 milijun studenata. Razlozi za to su primarno ekonomski – prema podacima Forbesa, Afroamerikanci u SAD-a zarađuju 30% manje nego bjelačko stanovništvo.

Dovoditi nepovoljne životne ishode Afroamerikanaca ili crnačkog stanovništva u Africi s inteligencijom znanstveno je netočno i vodi u rasizam. Razlozi za nepovoljne životne ishode su dobro proučeni, a obuhvaćaju prvenstveno strukturalne čimbenike - povijesnu potlačenost, rasnu diskriminaciju i siromaštvo.

Gosp. Sesardić se vrlo površno i i netočno dotaknuo teme utjecaja genetskih i okolišnih faktora na inteligenciju i njen razvoj pa upravo stoga brine da se to stavlja u rasni kontekst.

Ovakvo površno obrađivanje teme rase u medijskom prostoru vodi u rasne diskriminacije, a povijesno je to donjelo puno tragedija."

Izv.prof.dr.sci.med. Ivana Božičević

Direktorica, Suradni centar za HIV Svjetske zdravstvene organizacije

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavač, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London