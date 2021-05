'Razvijat ćemo sve općine i gradove bez obzira na političku boju'

Goran Pauk HDZ-ov župan je Šibensko-kninske županije tri mandata. I predsjednik je zajednice hrvatskih županija. Neočekivano izgubio je u prvom krugu od protukandidata nezavisnog Marka Jelića, a vjeruje u pobjedu u drugom krugu.

1. Župane, u prvom krugu izbora Marko Jelić je pobijedio za 187 glasova. Kako komentirate taj rezultat i mislite li da je moguće da ne ostvarite četvrti mandat za redom?

Rezultati su takvi kakvi su. Sportskim rječnikom govoreći, prvi krug izbora je samo prvo poluvrijeme utakmice. Pred nama je drugo u kojem ću, uvjeren sam, nadoknaditi ovaj mali zaostatak i u konačnici ostvariti bolji rezultat, odnosno pobijediti na izborima za župana Šibensko-kninske županije. Javnost i dalje nije čula niti jednu konkretnu ideju mog protukandidata, nikakav program, zapravo ništa osim ambicije da me zamijeni. Sve što on najavljuje svojim općim tezama na razini floskule, ja sam već napravio, realizirao ili je pred realizacijom.

2. Čini se da ste izgubili većinu u skupštini. Koliko se navodi u medijima podršku Jeliću su obećali i lijevi i desni odnosno i SDP i Domovinski pokret... Kako komentirate tu podršku Jeliću?

Ta podrška da ima smisla, da nije jalova, imala bi svoje ime, a u svijetu politike to se zove koalicija. Ovdje su se okupili lijevi, desni i nezavisnih kojima je jedina politika ambicija da me uklone, kako bi raskomadali plodove stabilnosti i kontinuiteta pa dijelili ratni plijen. Imali li stabilnosti u ovoj interesnoj skupini? Siguran sam da nema. Petrina je pokazao da ne može surađivati, a to vodi u propast.

3. Imate li vi na ovim izborima podršku SDSS-a, stranke koja koalira s HDZ-om na državnoj razini?

Imam podršku članstva svoje stranke i svih razumnih i dobrih ljudi koji znaju da je stabilnost u ovom trenutku potrebnija više nego ikada. Moja politika je dosljedna, rezultati mog rada itekako opipljivi i mogu samo reći - nedajbože situacije da svi zajedno kao društvo budemo u poziciji da vidimo budućnost po mjeri mojih političkih oponenata. Kako onoga koji je istaknut kao protukandidat, tako i onoga koji mu drži skale.

4. Najavili ste kroz medije da ćete izaći s istinom o Marku Jeliću. Na što ste konkretno mislili?

Kao prvo i najbitnije nema programa. Osim toga, snažno je zagovarao ukidanje županija, a sada bi s ovom, blago rečeno,čudnom interesnom svitom upravljao županijom. Razvojem upravljaju uporni i dosljedni vizionari, nikako ne oni koji šeću političkom scenom i funkcioniraju po sistemu - malo ću biti gradonačelnik Knina, ali to je zahtjevan posao pa ću napraviti uzmak i na valu nekog trenda pokušati ujahati u županiju.



5. Marko Jelić je kritizirao Šibensko-kninsku županiji da spriječava razvoj, da nije na usluzi građanima i da zbog toga šibensko područje bezrazložno kaska za Zadrom i Šibenikom... Kako to komentirate?

Neka navede konkretan primjer. U prilog tome, samo ću navesti podatak da je na razini primorskih županija, Šibensko-kninska županija po BDP-a po stanovniku ispred Splitsko-dalmatinske županije. Osim toga i Zadar i Split nam zavide na iskoraku koji smo napravili zahvaljujući dobro pripremljenim projektima za koje smo dobili europska sredstva. To svi u Hrvatskoj već znaju, dakle, opet floskule i klasične laži političkog oponenta, demagogija bez konkretnih primjera.

6. Kakva je Vaša prognoza i sto mislite učiniti do 30. svibnja kako bi pobijedili?

U ovom drugom poluvremenu, uz prisustvo javnosti i bez filtera, spreman sam dokazati da sam u svemu bolji i jači od svog suparnika.

7. Kakvu gospodarski vidite budućnost Šibensko - Kninske županije i s kojim projektima može zaustaviti iseljavanje mladih i pokrenuti ekonomski razvoj?

Ravnomjeran nastavak razvoja cijele županije, pametno, stabilno i održivo. Na svim razinama, u interesu svakog građanina. Slijedi točka na i, pokrivanje krova naše kuće koja treba biti najbolje mjesto za život. U toj kući smo razvijali i razvijat ćemo sve, neovisno o političkom predznaku i bojama u kojima su te općine i gradovi bili ili sada jesu. Isto tako, zalagati se žestoko za decentralizaciju bez obzira koja stranka bila na Markovu trgu. Isto tako naš glas već se itekako čuje u Europi.

VIDEO Čudesni Francuz gotovo je nevidljiv i 'razgovara' s pilotom