Jačaju fronte protiv HDZ-a u Dalmaciji

Podrška pa povlačenje podrške Domovinskog pokreta bjelovarsko-bilogorskom županu Damiru Bajsu i zajednička podrška Škorine stranke i Mosta nezavisnom Marku Jeliću za šibensko-kninskog župana usmjerile su reflektore na činjenicu da bi se HDZ-ovi kandidati u drugom krugu lokalnih izbora u nizu sredina mogli susresti sa širokom “antihadezeovskom frontom”.

Rezultati prvog izbornog poluvremena za ovu su stranku ionako ispod očekivanih, a ovakve kombinacije dodatno bi mogle pogoršati dojam stranke koja se već nazvala izbornom pobjednicom zbog činjenice da će i ovoga puta odnijeti vlast u najvećem broju županija, općina i gradova.

Među sredinama gubitak kojih bi bio posebno bolan za HDZ su dalmatinske županije. U Splitsko-dalmatinskoj, ovakav “antihadezeovski pokret” na terenu zovu „anti Ante Sanaderovski pokret“. Naime, čelnik splitsko-dalmatinskog HDZ-a Sanader u ovoj županiji slovi kao alfa i omega, onaj koji je postavio Blaženka Bobana za župana i Vicu Mihanovića za kandidata za gradonačelnika Splita, koji kreira politiku po gradskim organizacijama. Klima protiv njega u stranci navodno je dosta jaka i to je, kažu izvori, najveća šansa u borbi za poziciju župana SDP-ovom Ranku Ostojiću, koji bi zbog nezadovoljstva dijela HDZ-ovaca županijskim liderom mogao, kažu izvori, postati „slučajni župan“.

>> VEČERNJI TV Damir Jugo: SDP je najveći gubitnik izbora

Ostojić “slučajni župan”

Osim toga, sve su političke opcije u pretkampanji, pa i ona kojoj pripada trećeplasirani Ante Pranić, pozivale na promjenu ističući upravo Antu Sanadera kao najveći problem, što je dodatni uteg Bobanu u drugom krugu. Ne ide mu na ruku ni činjenica da se u Splitu vodi bitka između HDZ-ovog Vice Mihanovića i prvoplasiranog Ivice Puljka, kandidata Centra koji je očiti kandidat promjene. Zato ne čudi što ga je i sam Ostojić, danas u TV studiju Večernjeg lista, nimalo dvosmisleno podržao u njegovoj bitci za Split, dok u stožeru Ivice Puljka kažu pak kako će i oni uzvratiti istom mjerom, odnosno da će dati potporu Ostojiću u borbi za župana.

Da je očito već došlo do dogovora na relaciji Ostojić - Puljak jasno je i iz izjave šefa SDP-a Peđe Grbina.

>> VEČERNJI TV Ranko Ostojić: U Dalmaciji je sad bitno maknuti HDZ, ujedinimo se oko toga

– Da živim u Splitu ne bih imao dvojbe i glasao bih za Ivicu Puljka - kazao nam je Grbin.

S druge strane, Ostojić ne može računati na otvorenu potporu svih oporbenih opcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer, primjerice, Most, koji je druga snaga u Županijskoj skupštini, zazire od ideje da se deklarira kao podupiratelj, bilo HDZ-a bilo SDP-a. Ante Kujundžić, politički tajnik ove stranke, kaže kako su im na prvom mjestu razvojni projekti u županiji te kako će kod sklapanja buduće većine voditi računa isključivo o tome. No, znakovito je i kako poručuje da Most ni u ovoj ni u drugim sredinama neće dopustiti pritisak na svoje birače u smislu zahtjeva da se ideološki opredijele, što ne zvuči kao dobra vijest za HDZ u Dalmaciji.

Isto u Mostu ponavljaju i kad je riječ o utrci za splitskog gradonačelnika, gdje poručuju da “birači znaju tko je tko”, pri čemu podsjećaju da se zna tko je vladao Dalmacijom niz godina, a njima je, kažu, u cilju bolji Split i bolja Dalmacija. HDZ-ovu Vici Mihanoviću je, pak, već došla nedvosmislena potpora trećeplasiranog kandidata Željka Keruma, koji je u aktualnom mandatu bio na vlasti zajedno s HDZ-om, što dodatno komplicira odnose snaga uoči drugog kruga.

Antihadezeova fronta ne zadržava se samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Situacija je po ovu stranku još dramatičnija u susjednoj Šibensko-kninskoj županiji, još jednoj HDZ-ovoj utvrdi. Tamo je Marko Jelić, protukandidat aktualnom županu Goranu Pauku, već okupio široku frontu oko sebe, a u kojoj su i SDP i Most i Domovinski pokret i Stipe Petrina što mu je veliki vjetar u leđa pred drugi krug.

>> VIDEO Damir Bajs za 2. krug izbora okupio dodatne partnere, SDP i Domovinski pokret

Tolić uz Petrova

Moguće komplikacije za HDZ naziru se i na krajnjem jugu Hrvatske, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje će se dugovječni župan Nikola Dobroslavić ogledati s Mostovim Božom Petrovom. Dobroslavić iz prve runde nosi visoku prednost, no Petrova je za drugi krug podržao nezavisni Roko Tolić, koji je prvi krug završio kao trećeplasirani s gotovo 20 posto glasova. Tolića je u prvom krugu podržao i SDP pa kuloari govore da će Petrovu sa svom svojom infrastrukturom u drugom krugu pomagati i ova stranka, premda se o otvorenoj podršci ne govori.

Na svojevrsne antihadezeovske blokove kandidati pozivaju i mimo Dalmacije, a istu retoriku koristi i SDP-ov kandidat za župana Zagrebačke županije koji bitku kontra dugovječnog Stjepana Kožića naziva „referendumom kontra HDZ-a“.

– Stranke i ljudi koji su glasali za Domovinski pokret, Fokus ili Most sasvim sigurno ne podržavaju HDZ. Očekujem njihovu podršku - kazao nam je Zmajlović.

Na ovakve fronte iz HDZ-a odgovaraju kako se okupljaju opcije koje jedna s drugom nemaju ništa, a jedini cilj im je osvojiti županije i gradove u kojima nikako ne mogu do vlasti samo kako bi se dokopali sinekura.

- Ja razumijem njihovu frustraciju, ali ne možete graditi priču samo na rušenju HDZ-a. Gdje su im zajednički projekti, što oni žele napraviti osim podijeliti mjesta u županijskim institucijama? – komentirao nam je šibensko-kninski župan Pauk, uz dodatak da se radi o “političkoj prostituciji” koja će, uvjeren je, polučiti kontraefekt.