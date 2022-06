Razoran potres pogodio Afganistan, raste broj žrtava, najmanje 250 mrtvih

Najmanje 250 ljudi je poginulo na istoku Afganistana u potresu jakosti 6,1 prema Richteru, rekli su dužnosnici, a očekuju kako će broj žrtava rasti. Potres je u srijedu u ranim jutarnjim satima pogodio dijelove gusto naseljenog Afganistana i Pakistana, objavio je američki geološki zavog (USGS).

Tijek događaja:

8:30 - Ministarstvo obrane poslalo je helikoptere kojima dostavljaju pomoć pogođenoj pokrajini te prevoze ozlijeđene u bolnice. Prema posljednjim podacima broj mrtvih popeo se na 250.

8:17 - Većina potvrđenih smrtnih slučajeva zabilježena je u pokrajini Paktika, gdje je, prema sadašnjim saznanjima, najmanje 100 ljudi poginulo, a 250 ozlijeđeno, rekao je Mohamad Nasim Hakani, čelnik uprave talibanske vlade za upravljanje katastrofama.

Smrtni slučajevi također su prijavljeni u istočnim pokrajinama Nangarharu i Kostu, dodao je.

Potres je pogodio područje oko 44 km od grada Kosta na jugoistoku Afganistana, a epicentar je bio na dubini od 51 km, prema USGS-u.

Foto: EMSC

Potres se osjetio u rasponu od oko 500 km u Pakistanu, Afganistanu i Indiji, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).