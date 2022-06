Poznati Hrvat iz Afganistana: 'Potres me probudio, ima dosta žrtava'

Influencer i travel bloger Kristijan Iličić trenutno se nalazi u Afganistanu koji je jučer pogodio razoran potres jačine 6,1, a više od 1000 ljudi je poginulo dok je više od 600 ozlijeđeno, rekli su dužnosnici i dodali da se očekuje se rast broja žrtava kako pristižu informacije iz udaljenih planinskih sela.

Kristijan je pratitelje na društvenim mrežama obavijestio kako je on dobro, no kako je razoran potres ostavio katastrofalne posljedice u nekim dijelovima zemlje.

-U 11. mjesecu 2020. posjetio sam Afganistan i zauvijek se zaljubio u tu zemlju. U kolovozu 2021. zemlja je pala pod kontrolu talibana. Sada sam već neko vrijeme opet tu, prevalio sam do sad 3000 kilometara po Afganistanu, a moram i sa žaljenjem javiti da je noćas ovu napaćenu zemlju pogodio i razorni potres. Snažno mi je zatresao krevet, no sve je okej. U Kabulu je sve okej, no na drugom dijelu zemlje ima dosta žrtava. Sve storije vam donosim čim sigurno izađem iz države! Imam jako puno priča i vidjet ćete kako sada izgleda život pod vlašću talibana!- napisao je Kristijan uz video koji je objavio na društvenim mrežama, a u za RTL je otkrio kako u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, život teče normalno te kako nije bilo žrtava i ni nikakve štete.

Podsjetimo, Kristijan i Andrea Trgovčević, nedavno su uplovili u bračnu luku, a nedugo nakon velikog slavlja u Hrvatskoj s prijateljima su se uputili na medeni mjesec u Afriku, točnije u Mauritaniju odakle su podijelili smiješnu anegdotu. Naime, njegova supruga zaboravila je kupiti higijenske uloške, a jedina stvar koja bi joj mogla poslužiti u toj 'nezgodnoj situaciji' ostavila ju je u čudu.

- Andrea je zaboravila kupiti uloške u glavnom gradu Mauritanije i jedino što smo kasnije našli su bile pelene za odrasle... Eh da joj je netko rekao da će za svoj medeni mjesec biti u Mauritaniji, spavati po tko zna kojim smještajima i nositi pelene... - napisao je Kristijan u opisu snimke koja prikazuje čovjeka kako Andrei uručuje pelene dok mu ona u čudu odgovara 'Hvala'.

