Ravnatelj škole pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja učenice

Ravnatelj jedne srednje škole na istoku Slavonije uhićen je pod sumnjom da je seksualno uznemiravao maloljetnicu te nad njom počinio bludne radnje. Kako doznaje 24 sata, s djevojkom se dopisivao, a istražitelji tvrde da ju je dodirivao i pokušao poljubiti.

Slučaj je prijavljen policiji, nakon čega je ravnatelj priveden i zadržan u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela. Protiv njega se vodi postupak za teži oblik bludne radnje, za što je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.