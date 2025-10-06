Naši Portali
Ravnatelj škole pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja učenice
SKANDAL U SLAVONIJI

Ravnatelj škole pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja učenice

06.10.2025.
15:05

Protiv njega se vodi postupak za teži oblik bludne radnje

Ravnatelj jedne srednje škole na istoku Slavonije uhićen je pod sumnjom da je seksualno uznemiravao maloljetnicu te nad njom počinio bludne radnje. Kako doznaje 24 sata, s djevojkom se dopisivao, a istražitelji tvrde da ju je dodirivao i pokušao poljubiti.

Slučaj je prijavljen policiji, nakon čega je ravnatelj priveden i zadržan u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela. Protiv njega se vodi postupak za teži oblik bludne radnje, za što je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.
srednja škola Slavonija učenica seksualno zlostavljanje ravnatelj zlostavljanje

SS
Salem Saberhagen
15:43 06.10.2025.

Da je u pitanju katolički svećenik odmah bi bilo puno ime i prezime i mjesto gdje živi...ovako ni inicijale ne stave...svakako vrijedi načelo svatko je nedužan dok se e dokaže suprotno

Avatar patkovic
patkovic
15:18 06.10.2025.

kome fali šef nek tu javi

