SVE SE DOGODILO NA ODMORU

Dijeli se nova uznemirujuća snimka napada na učenika ispred zagrebačke škole: Tukao ga palicom i šamarao

Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 12:05

Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega, a potom kreće zlostavljanje

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole, pišu 24 sata koja su u posjedu snimke. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi.  

- Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj - rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar.

Sve se dogodilo na odmoru kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada, i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju. 24sata su u srijedu, odmah nakon što su dobili snimku, poslali upit i školi i policiji, no još nisu dobili odgovore. 
KU
Kujttim
12:20 02.10.2025.

Da nema pametnih telefona, sve to ne bi bilo toliko vidljivo. Ovako, zlostavljanje se snimi i postane viralno, tj. poput virusa se proširi. Dječja psihopatizacija je onda jasno vidljiva i prepoznatljiva. Ovaj dječak će vrlo vjerojatno do svoje 20-e godine počiniti neko kazneno djelo s elementima nasilja.

KU
Kujttim
12:14 02.10.2025.

Ništa to nije čudno. Statistički, postoji određen postotak djece kod koji se razvija psihopatizacija. Sada to stručno zovu poremećaji u ponašanju. Mnogi od njih će proći sve, moguće odgojne mjere, koje, naravno, neće polučiti ciljane ishode, pa će završiti naa robijama. Toga je bilo uvije i biti će uvijek, samo što su sada djeca odgojno zapuštenija, veći je utjecaj filmova, opojnih droga i ono što je najbitnije, sada takva zlostavljanja budu zabilježena u formi videozapisa jer svako dijete ima pametni telefon.

