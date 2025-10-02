Dijeli se nova uznemirujuća snimka napada na učenika ispred zagrebačke škole: Tukao ga palicom i šamarao

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole, pišu 24 sata koja su u posjedu snimke. Na snimci se vidi kako dvojica dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi.

- Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj - rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar.

Sve se dogodilo na odmoru kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada, i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju. 24sata su u srijedu, odmah nakon što su dobili snimku, poslali upit i školi i policiji, no još nisu dobili odgovore.