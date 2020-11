Ravnatelj Opće bolnice Varaždin: Trošimo preko 80.000 litara kisika na sat, preopterećeni smo

Nijedan bolnički sustav u Hrvatskoj i šire nije dizajniran da izdrži tako velike potrebe za kisikom - rekao je ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić, koji je na izvanrednoj konferenciji za novinare objasnio da su dogradili sustav za kisik u jedinici intenzivnog liječenja.

Objedinjeni hitni bolnički prijemi su preopterećeni jer zbrinjavaju dva i pol puta više pacijenata nego inače, dodao je. Preksinoć su se smrznule instalacije na spremniku, pa je došlo do popuštanja na sigurnosnom ventilu i istjecanja dijela tekućeg kisika. No, kvar su, veli, brzo otklonili. Od početka studenog broj osoba na bolničkom liječenju povećao se za 136 posto.

- U Varaždinskoj županiji i dalje bilježimo veliki broj novootkrivenih slučajeva s koronavirusom, pa tako u posljednja 24 sata imamo 274 novooboljele osobe, a zabrinjavajuće je da je praktički svaki drugi uzorak koji je obrađen pozitivan na koronavirus. Prema sedmodnevnoj incidenciji i dalje smo prvi u Europi - rekao je ravnatelj Kudelić.

- Teški pacijent koji nije obolio od korone zahtijeva dvije, tri, pet do 10 litara kisika u minuti, a pacijenti koji su sada na terapiji zahtijevaju i preko 50 litara. Mi smo to prepoznali na vrijeme jer samo na ovoj lokaciji, gdje se nalazi polovica od ukupnog broja pacijenata, trenutno se troši preko 80.000 litara kisika na sat. Klasične instalacije nisu izdizajnirane i ne mogu izdržati tako veliki protok kisika, a osim toga nužno je uvijek osigurati određenu funkcionalnu rezervu.

Mi smo i prije raspolagali s funkcionalnom rezervom u slučaju da veliki spremnik kisika bude van funkcije, no izračunom smo došli do toga da taj kapacitet treba bitno povećati. To smo i napravili prije desetak dana, no postojeće instalacije u jedinici intenzivnog liječenja ne mogu podnijeti tako velike protoke kisika i mi smo jučer završili s dogradnjom sustava za dobavu kisika, i u tom trenutku je dio pacijenata trebalo preseliti iz jedne jedinice intenzivnog liječenja u drugu. To nije šokantno i alarmantno stanje, to je bio planirani postupak koji smo izveli u točno određeno vrijeme, i to ne bih nazvao kaotičnim stanjem - kazao je ravnatelj Kudelić i dodao da opskrba kisikom u OB Varaždin trenutno nije upitna.