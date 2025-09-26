Ratovi izbijaju kad se pojavi nova sila koja predstavlja prijetnju staroj, ta sila je Kina

Nakon neuspjelog pokušaja topljenja leda na Aljasci, vidimo kako situacija oko rata u Ukrajini značajno eskalira, a postizanje mirovnog rješenja danas se čini dalje nego ikada dosad. Rusija je intenzivirala svoje napade na ukrajinske gradove, uz održavanje vojnih manevara i dronove koji sve češće "zalutaju" u zračni prostor NATO zemalja. Opasna "igra živaca" koja bi u svakom trenutku mogla aktivirati famozni članak 5.



S europske strane, pak, imamo sve učestalije "dizanje" aviona i panične reakcije, koje na čudan način korespondiraju s ambicijom Koalicije voljnih da pošalju svoje vojnike u Ukrajinu te da njihovi avioni štite ukrajinsko nebo. Čini se kao da i Rusi i Europljani pokušavaju politikom svršenog čina pokazati kako su upravo njihovi uvjeti za postizanje mirovnog rješenja u Ukrajini, koji su izneseni pred Trumpa, opravdani. Istovremeno s ovim razvojem vidimo i kako je Trump okrenuo ploču u svom odnosu prema Putinu i Rusiji. Od prvobitne blagonaklonosti prema Putinu i kritike ukrajinske strane zbog nastavka rata, sada od njega slušamo kako su ga Rusi "iznevjerili", dok Ukrajincima šalje poruku kako mogu povratiti svoj teritorij, "a možda i više od toga". Kao da se Trump od nobelabilnoga goluba preko noći pretvorio u neokonovskog jastreba.