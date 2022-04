Rat u Ukrajini nekima itekako odgovara: Jedna od najbogatijih država u svijetu postaje još bogatija

Zbog ruske invazije na Ukrajinu mnoge države odustaju od ruskoga plina, a pogotovo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin zaustavio isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj te naredio da se plin plaća u rubljima. Zbog toga se okreću alternativana, a jedna od njih je i Katar koji su u proteklih nekoliko tjedana posjetili najviši dužnosnici Europske unije. U Dohu su došli s jasnom porukom: 'Trebamo vaš plin što je brže moguće'.

Katarski izvoz energije već je trebao dosegnuti 100 milijardi dolara ove godine po prvi put od 2014. na temelju trendova iz prvog tromjesečja, prema izračunima Bloomberga. To će mu omogućiti da potroši još više na globalnim burzama i na ostvarivanje svojih vanjskopolitičkih ciljeva, uglavnom putem svog državnog fonda vrijednog 450 milijardi dolara. U međuvremenu, katarska vlada očekuje gospodarski poticaj od 20 milijardi dolara od organiziranja Svjetskog prvenstva.

Tako će Katar postati još bogatija zemlja nego što je dosad bila, ali će i povečati svoju moć i to na način koji je prije godinu dana izgledao malo vjerojatan.

Europska žudnja za ukapljenim prirodnim plinom dolazi nakon što je Katar započeo projekt vrijedan 30 milijardi dolara za povećanje izvoza za 60 posto do 2027. Dodatna potražnja znači veću konkurenciju među kupcima za dugoročne ugovore o opskrbi i, najvjerojatnije, bolje uvjete za Katar. Prije izbijanja ukrajinskog rata, neki analitičari sumnjali su da će biti dovoljno posla da opravda plan proširenja. Sada Katar govori kupcima o još većem proširenju.

- To je nevjerojatna prilika. Katar će biti jedan od najvažnijih izvoznika plina, za koje će tržište vjerojatno biti jako jako u godinama koje dolaze - rekla je Karen Young, viša suradnica na Bliskoistočnom institutu u Washingtonu.

To je pravi preokret za Katar i njegovu populaciju od manje od 3 milijuna ljudi. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i saveznici proveli su više od tri godine pokušavajući Katar ekonomski uništiti jer je bio previše blizak regionalnim islamističkim skupinama i Iranu. Pandemija koronavirusa snizila je cijenu plina na rekordno niske razine, ubrzavši ono što su mnogi rekli da je neizbježan trend prelaska potrošača s fosilnih goriva na čišću, obnovljivu energiju.

Međutim, gospodarski bojkot je završio, a europske cijene plina su blizu najviših vrijednosti svih vremena. One su se više nego četverostruko povećale u protekloj godini zbog pooravka potražnje nakon pandemije, a potom zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Šeik Tamim bin Hamad Al Thani, tražen je u SAD-u i Europi. Na sastanku u Bijeloj kući s predsjednikom Joeom Bidenom krajem siječnja - tjednima prije početka rata - njih dvojica su razgovarali o "osiguranju stabilnosti globalnih opskrba energijom".

Biden je Katar označio kao "glavnog saveznika izvan NATO-a", dijelom zbog toga što je Doha pomogla SAD-u u evakuaciji iz Afganistana, iako je plin bio glavni u njihovim pregovorima. To je u suprotnosti s napetostima između Bijele kuće i Saudijske Arabije i UAE zbog njihovog odbijanja da povećaju proizvodnju nafte i pomognu u snižavanju cijena.

A Katar već ubire plodove ove krize. Ekonomija vrijedna 200 milijardi dolara trebala bi ove godine rasti za 4,4 posto, najviše od 2015. Bruto domaći proizvod po stanovniku skočit će na gotovo 80.000 dolara, blizu razina Kajmanskih otoka i Švicarske.

Sada je pitanje što će Katar učiniti sa svim tim prihodima. Sugerira se da će ne samo dublje zaroniti u globalna tržišta dionica, već i vanjske politike koje nisu uvijek bile u skladu s njegovim saveznicima u SAD-u i Europi. Velik dio novca bit će upotrijebljen za jačanje katarskog državnog fonda, tvrdi osoba koja je upoznata s tim. To bi omogućilo Qatar Investment Authorityu, koji je već veliki investitor u tvrtke od Barclays Plc do Volkswagen AG, kao i u nekretnine u New Yorku i Londonu, da ubrza svoj prodor u dionice tehnologije.

