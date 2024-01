Zlokobna poruka europskog političara: 'Rat u Ukrajini je blizu, NATO mora biti spreman'

Rat u Ukrajini blizu je zemalja na istočnim granicama NATO-a. Zbog naše povijesti, našeg velikog susjeda i duge granice, ljudi su svjesni svih vrsta sigurnosnih rizika, a bili su to i tijekom ovih mirnih godina – rekao je Newsweeku bivši finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto koji se u nedjelju natjecao na predsjedničkim izborima. Završio je drugoplasirani, s 25,8% glasova, dok je konzervativac Alexander Stubb imao 27,2%. Njih su dvojica ušli u drugi krug izbora koji će se održati 11. veljače.

Haavisto je zeleni političar koji se natječe kao nezavisni kandidat, a intervju američkom Newsweeku dao je prije izbora. Finska je posljednja zemlja koja je ušla u NATO savez, a osjeća se ugrožena zbog ruskog napada na Ukrajinu. S Rusijom dijeli dugu granicu.

- Vrlo je važno da je NATO spreman i fokusiran na reakciju ako se pojavi bilo kakva prijetnja prema Finskoj ili Švedskoj. Javno mnijenje u Rusiji počet će se sve više okretati protiv rata, korak po korak. No, trebat će vremena, i morat ćemo imati strpljenja – rekao je Haavisto. Smatra da je pitanje nacionalne sigurnosti dominiralo početkom izborne kampanje.

- Posjetio sam Ivalo u regiji Lapland i jedan mi je čovjek rekao da je njegova kuća 50 kilometara udaljena od granice i pitao me treba li ju prodati. Rekao sam mu: "Vau, nemojte prodavati. Granicu ćemo zadržati gdje je i sad". No to prikazuje kakve brige more ljude – rekao je ovaj predsjednički kandidat. Ministar je bio u više navrata, prvi put još u 1990-ima, a šef diplomacije bio je od 2019. do sredine 2023. godine.

