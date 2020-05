Raspudić uzvratio Jandrokoviću: Nabrojao njegove 'četiri političke majke'

Nakon što se jučer oglasio glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković komentirajući gostovanje filozofa Nine Raspudića u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' i njegovu najavu kako ide u lov na njega s riječima kako on ima troje djece s istom ženom otvoreno aludirajući na Raspudićevu obiteljsku situaciju, danas je to komentirao sam filozof.

U razgovoru za N1 kazao je kako se vidi da su Jandroković i Andrej Plenković u strahu: - HDZ loše stoji, u panici su

- Jesam kritizirao njihov rad zadnjih godina, to što su činili i radili je kap koja je prelila čašu i nagnala me da se kandidiram kao nezavisni kandidat Mosta. Ja nikada nisam uvlačio i spominjao njihovu djecu. Ovaj način prebiranja i klasificiranja djece kao vrijedne i manje vrijedne govori najviše o njima samima - kazao je.

- Kaže gospodin Jandroković kako ima troje djece s jednom ženom, ja to respektiram i čestitam mu, ali za njega kao političara je važnija druga stvar, a to je da je on umiljato dijete četiri političke mame. Prva mama mu je bio Ivo Sanader kojem samo što nije sjedio u krilu, onda zabijanje noža u leđa pa dolazi Jadranka Kosor, treća mama mu je bio Tomislav Karamarko i sada mu je Plenković, a kada Plenković padne pokušat će naći i petu političku majku - rekao je.

Komentirao je i kritike da zastupa obiteljske vrijednosti, a razveden je te kaže da se ne kandidira za kanonizaciju već za zastupnika u Saboru. Poručio kako slične kritike dolaze s ljevice i kako mu je zanimljivo što u lijevom spektru ima patrijarhalnog šovinizma gdje se ženu doživljava kao nešto što se uzima i ostavlja.