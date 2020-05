Plenković: To je licemjerstvo, to je bit Jandrokovićeve poruke Raspudiću

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Zadru gdje sudjeluje na uručenju ugovora važnih za grad.Na pitanje o upozorenju ekonomista o investicijama koje bi se trebale nastaviti, premijer je rekao da ulaganja ne staju.

"Ne staju europski projekti, to je važna poluga javnih ulaganja. S te strane ćemo učiniti da ta poluga funkcionira. Tu je i uloga javnih poduzeća da naprave uštede tamo gdje nema ulaganja. Mjere otpuštanja su došle u pravom trenutku, imali smo za vikend jednog zaraženog. Sada smo u fazi da reaktiviramo gospodarstvo", kazao je premijer Andrej Plenković.

"Ništa što se tiče osoba s invaliditetom, neće biti uskraćeno. Ta teza ne stoji. Sredstva nisu oduzeta", dodao je premijer.

Kako se lagano zahuktava predizborna kampanja koja je krenula i s teškim riječima, novinare je zanimalo što on misli o odgovoru Gordana Jandrokovića Nini Raspudiću gdje se dotakao obiteljskih odnosa.

"Nisam primijetio da je ovaj zadnji gospodin štedio bilo koga kada je pisao, pa neće zaplakati prvi dan kada dobije neki odgovor. A pročitajte što je on pisao o meni i Jandrokoviću. Kad to vidite, onda ćete znati o čemu govorim. To je licemjerstvo. To je bit njegove poruke, mislim Jandrokovićeve", kazao je.

Podsjetimo, tijekom svojeg gostovanja u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' filozof i književnikl Nino Raspudić otkrio je kako se pridružuje Mostu i kako ne zna na kojoj će izbornoj jedinici biti jer lovi - Gordana Jandrokovića. Na to je reagirao Jandroković na svojem Facebook profilu.

"Nisam gledao. Bio sam kod kćeri na ručku. Naime, imam troje djece... s istom ženom" - naveo je u statusu Jandroković.