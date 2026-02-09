Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRUMPOVA ARMADA MOGLA BI SE NASUKATI

Geografska tvrđava Iran: Planine i pustinje štite ga od napada

Autor
Dino Brumec
09.02.2026.
u 22:22

Dva su vrlo jasna aktualna razloga zašto je Marshallova knjiga važna. Najprije, ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku vratili su geopolitiku kao pojam u središte zanimanja političara, profesora, novinara i običnih ljudi.

Jedno je od glavnih geopolitičkih pitanja danas u svijetu hoće li Sjedinjene Države predvođene predsjednikom Donaldom Trumpom ponovno napasti Iran. Trump Iranu prijeti napadom već više od mjesec dana, a ratne brodove koje je poslao u Perzijski zaljev nazvao je armadom. S druge strane, Iranci najavljuju osvetu i širenju rata na regiju ako ih SAD doista napadne. Neki su iranski bliskoistočni saveznici također najavili uključivanje u rat.

Dvije stvari moraju dodatno zabrinuti Teheran – činjenica da je Trumpov SAD već bombardirao iranska nuklearna postrojenja prošlog ljeta, a prije mjesec dana je nakon slične kampanje pritiska pokrenuo napad na Venezuelu i oteo njezina predsjednika Nicolása Madura.

Ključne riječi
Geopolitika SAD Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
LU
lustris45
22:55 09.02.2026.

Amerikanci trebaju samo naoružati teroriziranu, nezadovoljnu masu koja želi slobodu i pokrenuti građanski rat.

KO
Kone
22:58 09.02.2026.

Ameri su već duže vrijeme u posjedu tehnologije koja sve te prepreke minorizira nekada je tenk bio super oružje sada on više ne predstavlja odlučujući faktor

Avatar STRIKOMAN
STRIKOMAN
00:09 10.02.2026.

Marshallova tlapnja ispade mal' te ne po onoj "Što se babi snilo to joj se i tilo".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!