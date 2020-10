Raspudić: Ovo je PR akcija koja tragičnim događajem skreće pozornost javnosti s afera

Nino Raspudić, saborski zastupnik Mosta, ustvrdio je kako se ponovnim analizama događaja na Markovom trgu pažnja odvlači od isprepletenosti politike i pravosuđa.

Na izjave premijera Andreja Plenkovića u kojima je apostrofirao kako je Most jedna od stranaka odgovornih za radikalizaciju, Raspudić tvrdi: "Ne znam što imamo s tim. Ako gledate Bujicu i njenog voditelja, on negativno govori o meni. S tim nemamo ništa. Bujanec je optuživao i Most i mene. Čini mi se da je na djelu PR akcija koja koristi tragični događaj da bi skrenula pozornost javnosti od stravičnih korupcijskih afera gdje se vidi upetljanost vrha politike, pravosuđa pa i medija. Umjesto da o tome pričamo, mi ćemo par tjedana pričati o radikalizaciji", rekao je za N1.

"Ako ćemo ozbiljno govoriti o jednom tragičnom događaju, tome treba pristupiti ozbiljno i odgovorno, a ne politički lešinariti. A ne kao u slučaju Plenkovića prejudicirati rezultate istrage. On ne može imati nikakve informacije. Da je od SOA-e imao informacije o nekakvom terorističkom činu, imao bi je i predsjednik RH. Plenković koristi ovaj događaj, gdje još ne znamo sve činjenice, da bi prebacivao na ideološka prepucavanja. Sačekajmo da se završi istraga pa da vidimo o čemu se radi, neljudski je spekulirati nad ovim događajem dok istraga ne završi", dodao je i na tvrdnje stručnjaka kako je mladićev potez na Markovom trgu ukazao na zabrinjavajuću pojavu u društvu kazao:

"Nisu komentatori na Facebooku reprezentativni uzroci. Mnogi sad pogrešno izvlače zaključke iz pojedinačnog slučaja. Poznajem statistike što se tiče ubojstava i slično, Hrvatska spada u bolji dio Europe. Nije ni nesigurna ni opasna za život".

"Ovo s pandemijom je prvi put da se ovako nešto događa. Ljudima je jako promijenjen način života iako ugroza nije kao bubonska kuga. Ljudi teško psihički to podnose, tu vrstu zarobljenosti. Normalno je da mladi ljudi imaju potrebu izaći, plesati, napiti se, da idu na sport, na utakmicu, da se tamo ispucaju, na koncerte, u kazalište... Prekinut je normalan život, frustracije rastu. Ako dodam političku situaciju, meni je najšokantnije zadnjih tjedana da direktor javnog poduzeća pred uhićenje milijune ostavlja u domu zamjenice županijskog državnog odvjetnika. O tome treba razgovarati, o sprezi politike i kriminala, dijelom i pravosuđa. Zato smo tražili istražno povjerenstvo koje je odbijeno. Očito kriju puno toga. Proglasili su dva tjedna odmora za Sabor, očito žele iskoristiti sljedećih dva tjedna da se te afere gurnu u drugi plan", smatra Raspudić.

"Volio bih da premijer da konkretan primjer gdje je bilo tko od Mosta zauzimao radikalnu ili huškačku poziciju. Finta koju Plenković izvodi da svoj oponente na centru neutemeljeno etiketira kao krajnju desnicu, možda on provodi ideološke i vrijednosne lijeve politike od rodne ideologije pa nadalje, pa mu onda i oni na centru izgledaju krajnje desno. Most u ovom slučaju. Svaki punoljetan građanin se mogao kandidirati na predsjedničkim izborima. Škoro se kandidirao jer je htio postati predsjednik, ali priča da se kandidirao da Kolindi Grabar-Kitarović oduzme glasove, možda su oni kandidirali Grabar-Kitarović da Škori oduzmu glasove. Pokazala je brzo svoje pravo lice, bila je ideološki lažnjak kao i Plenković, predstavljajući se kao demokršćanska opcija, a onda je vulgarno pokazivala srednji prst ljudima koji su se zalagali za zaštitu života", rekao je.