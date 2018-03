"Agrokor vodi čovjek koji na tržištu vrijedi 5.500 kuna, a Most je u PTSP-u!"

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić u emisiji Točka na tjedan na N1 televiziji komentirao je stanje u državi te se osvrnuo na situaciju s Agrokorom.

Kritizirao je i novog izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška.

– Ja sam osobno znao da je gospodin Peruško jedan od ozbiljnih kandidata. Ne želimo da nam takav povjerenik, s takvim neiskustvom, vodi Agrokor. Ramljak je barem imao neko iskustvo. Peruško je završio koledž u Americi, restrukturirao jednu online tvrtku u Rusiji, koja je na razini Abrakadabre u Agrokoru, vratio se u Hrvatsku, osnovao firmu koja se zove Faveria, koja se najviše bavi naftnom i naftnim biznisom i koja je za prethodnu godinu uprihodila 71.000 kuna – kazao je Ostojić.

– Dakle, današnji povjerenik kad se vratio u Hrvatsku, ponudio tržištu svoje kompetencije i znanje, vještine, oni su ga procijenili na oko 5,5 tisuća kuna. To radi moj znanstveni novak. Za Ramljaka smo barem znali tko ga je predložio. Predložila ga je Martina Dalić. Tko je predložio Fabrisa Peruška? – pita se Ostojić.

Komentirao je i situaciju na političkoj sceni. Na pitanje je li Most preuzeo mjesto lidera oporbe kaže da nije tako.

– Most je u PTSP-u, izgubio je nekoliko članova ili zastupnika. Most je u PTSP-u jer je dvaput HDZ doveo na vlast. Božo Petrov je tu iskorišten. Pokazao je veliku dozu neozbiljnosti kad je uzeo mobitel i nazvao Antu Ramljaka i pitao ga hoće li biti novi povjerenik za Agrokor, ne shvaćajući da je to bila zamka, igrokaz. Mislim da danas to shvaća, zato mislim da je u PTSP-u i da oni vrlo iskreno žele svoj grijeh izbaciti – kaže Ostojić.