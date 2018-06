Radikalizacija nas čini nepravednim i nepoželjnim društvom, a još je Platon rekao da svako nepravedno društvo živi do 50 godina, znači nije nam ostalo mnogo vremena za reakciju, poručio je danas s konferencije za medije u Saboru nezavisni zastupnik Vlaho Orepić te uputio poziv svima kojima je dosta takvog stanja da zajedno s njime budu inicijatori novih politika. Kakve su točno to politike, nije točno definirao, no povećanje ekonomskih sloboda vidi kao prvi nužan korak na putu k deradikalizaciji našeg društva.

– Bitno je da očuvamo svoju kulturu i nacionalni identitet, ali da ostanemo uključivi, i zato ističem povećanje ekonomskih sloboda kao nužan, prvi korak na putu deradikalizacije našeg društva. Kako bismo to ostvarili, potrebno je konkretnim političkim odlukama institucionalno urediti Hrvatsku kao zemlju ekonomskih sloboda. Ovaj politički cilj može se brojevima dokazati, podignimo indeks ekonomskih sloboda Hrvatske. Ne postoji ni bolja ni snažnija demografska mjera od isplativosti rada i znanja u životnom prostoru. Ovih 27 godina predugo je razdoblje srušenih ideala, svi koji tako doživljavate Hrvatsku angažirajte se i budimo inicijatori novih politika. Kao prvi cilj ističem deradikalizaciju našeg društva jer nigdje nećemo prispjeti ovako podijeljeni – ustvrdio je Orepić koji je konferenciju za medije držao obučen u gornji dio nogometnog dresa. S jedne strane, objašnjava, to je potpora našoj nogometnoj reprezentaciji u čiju pobjedu vjeruje.

– No dres je tu i u znak otpora onima koji našu reprezentaciju pa i sport općenito koriste kao poligon za radikalizaciju našeg društva. Kad kažem radikalizaciju, onda ponajprije mislim na ideološki i svaki drugi ekstremizam i nazadnjaštvo koje nas sramoti na svakom koraku, zatim na sve moguće podjele koje se svjesno potenciraju i nerijetko potiču mržnju. Mislim i na klijentelističko održavanje ovisnosti gospodarstva i egzistencije građana o politici i političarima. Mislim na konkretan problem koje cijelo naše društvo drži u grču da bi došli i održali se na političkoj sceni upravo oni zbog čije smo pameti, velikog domoljublja i vjere tu gdje jesmo – objašnjava Orepić. U našoj domovini, tvrdi, se rad i znanje ne isplate, domovina nam je institucionalno nefunkcionalna država.

– Izvaninstitucionalna politika dominira nad javnom, više od 50 posto zakona se donosi, a uopće nije planirano, donose se po žurnoj proceduri, a ni za 10 posto tih zakona nije napravljena neka procjena učinka, donosimo propise za koje uopće ne znamo kako će se odraziti na život naših građana i tako se doslovno zloupotrebljava Sabor. Optuženici nam bježe preko granice dok neki ugledni građani nikako da pobjegnu, u našoj domovini ustavna sutkinja bježi s mjesta prometne nesreće, a njen kolega se lažno predstavlja i nosi teret ozbiljne sumnje u korupciju. U našoj domovini sudovi oslobađaju ubojice jer su iz ugledne obitelji, a i zbog neke sinkope, ali s druge strane, društvo uopće ne reagira kad se branitelj ubije jer nema gdje živjeti, nema posla, zato što nije muljao za mirovinu, invalidnost ili stan – kritizira Orepić. Nikome, dodaje, ne želi osporavati njihove svjetonazore niti ideološki docirati, ali želi, naglašava, i državu i crkvu, a nikako crkvenu državu ili državnu crkvu.

– Vlaho je spomenuo da radikalne politike proizvode dovode do toga da nije moguće jasno distancirati društveno od crkvenog, sportsko od političkog, to su opasne politike jer, primjerice, političari postaju alternativni ministranti, a službena i religijska bića kao što su pojedini biskupi umišljaju da su alternativni premijeri ili alternativni predsjednici država. Radikalne politike pogoduju nastajanju ovih patologija i zato treba promijeniti ovu paradigmu političke svijesti – komentirao je nezavisni zastupnik Marko Vučetić (inače u Klubu zastupnika Mosta) , koji daje potporu Orepićevim prijedlozima. Radikalizacija društva pridonosi tako da se stvaraju tri kolektiva – nastavlja Vučetić.

– Prvi je kolektiv kolektivnih egoista, to odgovara onim političarima koji su okupljeni isključivo oko vlastitog ostvarenja i cilja stvaranja vlastitog životnog prostora koji će mu političko djelovanje omogućiti. Jasno je da takve politike nisu iskrene jer iskrene su politike usmjerene prema građanima. Drugi kolektiv koji nastaje u ovim radikalnim politikama jest korektiv siromaha, to su svi oni koji su isključeni iz društvenog i materijalnog dobra, tu možemo tražiti izvore novih demokracija i politika, danas ga je sve manje jer napuštaju Hrvatsku i iseljavaju – kaže Vučetić. Treći kolektiv u radikalnim politikama je kolektiv onih koji promatraju, a ne sudjeluju, to su oni umorni od politika, nezadovoljni onim što službene politike proizvode, ali ne žele stvarati nove službene politike – nastavlja.

– Ova paradigma deradikalizacije društva nije ništa drugo nego paradigma u kojoj ćemo razrušiti ova tri kolektiva i kojom ćemo formirati jednu novu politiku, a to je politika integriranja, razvoja i zaborava svih radikalnih odnosa i diskursa – zaključio je Vučetić.