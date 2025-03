Ruski vojnici navodno su pretrpjeli do sada neviđeno trovanje pluća nakon što su puzali kroz plinsku cijev dugu 16 kilometara kako bi napali Ukrajinu. Ruske trupe poslane su na neobičnu misiju početkom ovog mjeseca kroz napuštenu cijev u blizini Sudže, u ruskoj regiji Kursk, s ciljem da se neprimijećeno ušuljaju iza neprijateljskih linija. Mnogi su vojnici stradali u sukobu, a brojni preživjeli sada pate od kemijskog pneumonitisa – akutne upale pluća uzrokovane udisanjem toksičnih tvari. Liječnici su otkrili da se stanje s vremenom pogoršalo.

The Sun navodi kako je procurio video jednog liječnika koji je rekao kako je liječio vojnika koji je prošao kroz cijev izvorno izgrađenu za opskrbu Europe ruskim plinom. Govoreći o tome hoće li se vojnik oporaviti, liječnik je istaknuo: "Ovo prvi put vidimo. Prvi put u svijetu, stvarno." Uz to, liječnik je pokazao snimke začepljenih pluća otrovanog vojnika, uspoređujući ih s plućima žrtve upale pluća.

Russian soldiers who infiltrated Suja through a gas pipeline suffered severe lung damage



Doctors say they have never seen anything like it. The lungs may never recover.



And all this for yet another propaganda myth. But then again — nothing new.