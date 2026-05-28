Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SASTAO SE SA ŠOJGUOM

Dodik iz Moskve: 'Rusiju brine antisrpski vojni savez u kojem je Hrvatska. Njemačka ga promovira'

Celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during the World War II
Foto: Pavel Bednyakov/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
28.05.2026.
u 22:38

Dodik je ovo kazao nakon susreta sa Šojguom u Moskvi gdje je boravio na jednoj konferenciji koju su sponzorirale ruske vlasti

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik izjavio je u četvrtak kako Rusija dijeli zabrinutost postojanjem obrambene suradnje između Hrvatske, Albanije i Kosova, što mu je, kako tvrdi, prenio i tajnik ruskog Vijeća nacionalne sigurnosti Sergej Šojgu. Dodik je ovo kazao nakon susreta sa Šojguom u Moskvi gdje je boravio na jednoj konferenciji koju su sponzorirale ruske vlasti.

"Mi smatramo da je to antisrpski vojni savez i da je promoviran od nekih zapadnih zemalja, prije svega, Njemačke čije jačanje vojne strukture brine. Žalimo što Europa kao politička zajednica postaje sve više vojna struktura i moramo dobro razmisliti o odnosima i kretanjima sa određenim strukturama", kazao je Dodik novinarima iz RS koji su ga pratili tijekom posjeta Rusiji.

On je kazao i kako je ruskim sugovornicima prenio da u RS-u podupiru agresiju na Ukrajinu koju je, koristeći, ruski propagandni rječnik, nazvao "specijalnom vojnom operacijom". "Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari ciljeve da se taj rat završi u skladu s ruskim ciljevima", kazao je Dodik koji ne skriva kako ni nakon ukidanja američkih sankcija ne kani odustati od bliskih veza s Moskvom koje godinama gaji.

FOTO Plenković i Milanović danas su se družili, a među uzvanicima bili su Gotovina, Mesić i mnogi drugi
Celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during the World War II
1/92
Ključne riječi
Rusija Milorad Dodik

Komentara 4

Pogledaj Sve
AN
angelstorm21
22:55 28.05.2026.

Srbima treba otvoriti koridor da presele u Rusiju, je Putin sada treba jeftino topovsko meso.

PU
Purple
23:04 28.05.2026.

Vidi Dodiče nama je svima jasno da će krenuti od tebe i tvog cjepanja suverene države . Jedino ti je ostalo pumpati bajkama svoju srpsku manjinu jer ne može ništa preko noći jel . Ajde još da se vidi da se boriš za ispravnu stvar pa još nekako , ali ovo je čisto jer te netko drži u šaci ili su te dobro platili ,prije ovo da imaju kakav dobar skandal

Avatar Behemot
Behemot
23:01 28.05.2026.

Evo jedan radikalan prijedlog; Srbi iz RS se presele u Donbas, a Ukrajinci iz Donbasa u RS. I svi sretni.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!