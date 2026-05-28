Moskva šalje vojnike u sovjetske cijevi, unutra ih čeka pakao: 'Guše se i doživljavaju slomove...'

Ruska vojska već mjesecima koristi napuštene sovjetske plinovode kako bi pokušala probiti ukrajinske linije kod Kupjanska u Harkivskoj oblasti, a ukrajinski vojnici tvrde da većina ruskih vojnika nakon izlaska iz cijevi preživi tek nekoliko minuta. Kako piše Kyiv Independent, borbe oko strateški važnog Kupjanska pretvorile su se u svojevrsnu igru „udari krticu“, u kojoj ukrajinske snage nadziru izlaze iz podzemnih cijevi, eliminiraju ruske vojnike koji se pojave te potom zatrpavaju otvore, nakon čega se ubrzo pojavljuju novi. "Najduže što mogu preživjeti nakon izlaska iz cijevi je oko sat vremena, ali obično je to deset minuta", rekao je za Kyiv Independent pripadnik ukrajinske brigade Khartiia s pozivnim imenom „Tovsty“.

Kupjansk, grad udaljen oko 40 kilometara od ruske granice, Rusija je zauzela na početku invazije 2022. godine, no ukrajinske snage oslobodile su ga nekoliko mjeseci kasnije. Moskva od tada kontinuirano pokušava ponovno zauzeti grad, važan zbog prometnog i željezničkog čvorišta. Prema navodima ukrajinskih zapovjednika, ruski vojnici koriste četiri napuštena plinovoda koji prolaze ispod rijeke Oskil i vode prema ukrajinskim položajima. Cijevi promjera između jednog i 1,2 metra služe kao zaklon od dronova, koji danas dominiraju bojišnicom. "Više se praktički ne može kretati po površini zbog dronova, pa se sve odvija pod zemljom", rekao je „Tovsty“.

Ukrajinski vojnici tvrde da ruski vojnici kroz cijevi moraju puzati i do 15 kilometara kako bi stigli do ukrajinskih linija, a neki u njima provode tjedne ili mjesece čekajući naredbe za izlazak. Navode i kako su uvjeti unutar plinovoda iznimno teški. Zamjenik zapovjednika brigade Khartiia, poznat pod pozivnim imenom „Abat“, tvrdi da su u cijevima zabilježeni slučajevi gušenja, psihičkih slomova i samoubojstava među ruskim vojnicima. Ruski neovisni medij Astra ranije je objavio svjedočanstvo vojnika koji je opisao kaotične uvjete u plinovodima u Kurskoj oblasti, tvrdeći da su „deseci vojnika umrli od gušenja ili panike“.

Unatoč velikim gubicima, Rusija nastavlja koristiti istu taktiku. Ukrajinska strana tvrdi da je tijekom jeseni 2025. ruska vojska upravo kroz plinovode uspjela prodrijeti do sjevernih predgrađa Kupjanska, nakon čega je uslijedila ukrajinska protuofenziva kojom su ruske snage potisnute. Zapovjednici brigade Khartiia danas tvrde da mnogo bolje poznaju rute kretanja kroz cijevi te da unaprijed znaju mjesta na kojima će ruski vojnici pokušati izaći na površinu. "Neprijatelj zna da ih čekamo, ali iz nekog razloga i dalje nastavljaju izlaziti", rekao je „Tovsty“.

Ukrajinska vojska navodi i da je problem gotovo nemoguće trajno riješiti jer se plinovodi teško mogu uništiti bez ugrožavanja vlastitih položaja koji se nalaze u blizini. I nakon bombardiranja, ruski vojnici, tvrde Ukrajinci, pronalaze nove izlaze ili kopaju prolaze oko oštećenih dijelova cijevi. Vojni analitičari upozoravaju da je riječ o još jednom primjeru prilagodbe ratovanju u eri dronova. Analitičar finske skupine Black Bird Group Pasi Paroinen ocjenjuje da taktika može lokalno izazvati kaos i stvoriti pritisak na ukrajinsku obranu, dok australski vojni analitičar Mick Ryan smatra da Ukrajina posljednjih mjeseci ipak uspješnije odgovara na ruske prednosti u ljudstvu i proizvodnji oružja. "Sve su to mali komadići slagalice koji mi ukazuju na to da bismo se mogli približavati prekretnici ako se (Ukrajina) nastavi kretati u ovom smjeru", zaključio je Ryan.