Putin želi vladati do smrti, ali će se možda odlučiti i za nasljednika

Putin se uzdizao u nestabilno Jeljcinovo doba

Vladimir Putin realno je bio projekt. Boris Jeljcin imao je razloga sumnjati u svoju pobjedu na izborima 1996. godine protiv jakog komunističkog kandidata Genadija Zjuganova.

Obratio se za pomoć oligarsima, među kojima je istaknuti član bio Boris Berezovski. Pobjeda je izvojevana u drugom krugu, no vrlo je brzo postalo jasno kako se mora pronaći prihvatljivog Jeljcinova nasljednika koji će moći provesti temeljite reforme.

Dok je trajao dvoboj Jeljcina i aspiranta na njegovu fotelju Jevgenija Primakova, iz sjene je polako dolazio Vladimir Putin sponzoriran upravo od Berezovskog. Postaje šef FSB-a, a onda i premijer. No, kao što to obično biva, situacija se otima kontroli, Putin stalno jača i počinje stvarati sustav u kojem oligarhe trebaju zamijeniti njegovi prijatelji. Od sponzora, Berezovski postaje njegov najveći kritičar. Pronašli su ga obješenog u kući bivše žene u Engleskoj. Navodno je to bilo samoubojstvo, ali...