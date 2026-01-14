VIDEO Snimke iz zraka: Ruska vojska gomila opremu pored nuklearne elektrane Zaporižje

Ruske snage koriste područje nuklearne elektrane Zaporižja kao vojnu bazu, pri čemu vojnu opremu postavljaju u neposrednoj blizini nuklearnih reaktora i s tog područja lansiraju bespilotne letjelice prema ostatku Ukrajine, upozorio je glasnogovornik Južnih obrambenih snaga Oružanih snaga Ukrajine Vladyslav Vološin.

Prema njegovim riječima, najnovije snimke dobivene izviđačkim dronom jasno prikazuju rusku vojnu tehniku smještenu tik uz reaktore najveće nuklearne elektrane u Europi. Takvo djelovanje, ističe, predstavlja grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava koje izričito zabranjuje korištenje nuklearnih postrojenja u vojne svrhe. Vološin navodi da ruske snage namjerno skrivaju svoju opremu unutar kompleksa elektrane, svjesne da ukrajinska vojska neće izvoditi napade na nuklearni objekt zbog rizika od katastrofalnih posljedica. Na taj način, tvrdi, Zaporiška nuklearna elektrana koristi se kao štit za raspoređene snage, prenoci RBC Ukraine .

Osim toga, dostupne informacije upućuju na to da je teritorij elektrane pretvoren i u poligon za obuku ruskih operatera dronova. Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa.

Zaporiška nuklearna elektrana nalazi se pod ruskom kontrolom od ožujka 2022. godine. Od tada Moskva pokušava legalizirati nadzor nad tim postrojenjem, ignorirajući međunarodno pravo. Stručnjaci ocjenjuju da su potezi ruskih regulatornih tijela još jedan oblik nuklearne ucjene, koji ne predstavlja prijetnju samo regiji već i globalnoj sigurnosti. U sklopu mirovnih inicijativa Sjedinjene Američke Države predložile su model zajedničkog upravljanja elektranom koji bi uključivao Ukrajinu, Rusiju i SAD, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da takav format smatra nepravednim.

Sigurnosna situacija u elektrani i dalje je iznimno osjetljiva. Ukrajina je 19. studenoga ponovno uspostavila napajanje električne energije nakon što je dalekovod oštećen ruskim napadima, no početkom prosinca elektrana je ponovno ostala bez vanjskog napajanja. Trenutačno je spojena na samo jedan vanjski dalekovod, što i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju nuklearnoj sigurnosti.

Krajem prosinca Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o lokalnom prekidu vatre u području Zaporiške nuklearne elektrane, čime su započeli radovi na popravku oštećene elektroenergetske infrastrukture, no unatoč tome zabrinutost zbog militarizacije tog prostora i dalje ostaje vrlo visoka.