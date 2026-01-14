Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKO KRŠENJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

VIDEO Snimke iz zraka: Ruska vojska gomila opremu pored nuklearne elektrane Zaporižje

Ukrajina: Nuklearna elektrana Zaporižja
/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
14.01.2026.
u 15:38

Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa

Ruske snage koriste područje nuklearne elektrane Zaporižja kao vojnu bazu, pri čemu vojnu opremu postavljaju u neposrednoj blizini nuklearnih reaktora i s tog područja lansiraju bespilotne letjelice prema ostatku Ukrajine, upozorio je glasnogovornik Južnih obrambenih snaga Oružanih snaga Ukrajine Vladyslav Vološin.

Prema njegovim riječima, najnovije snimke dobivene izviđačkim dronom jasno prikazuju rusku vojnu tehniku smještenu tik uz reaktore najveće nuklearne elektrane u Europi. Takvo djelovanje, ističe, predstavlja grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava koje izričito zabranjuje korištenje nuklearnih postrojenja u vojne svrhe. Vološin navodi da ruske snage namjerno skrivaju svoju opremu unutar kompleksa elektrane, svjesne da ukrajinska vojska neće izvoditi napade na nuklearni objekt zbog rizika od katastrofalnih posljedica. Na taj način, tvrdi, Zaporiška nuklearna elektrana koristi se kao štit za raspoređene snage, prenoci RBC Ukraine.

Osim toga, dostupne informacije upućuju na to da je teritorij elektrane pretvoren i u poligon za obuku ruskih operatera dronova. Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa.

Zaporiška nuklearna elektrana nalazi se pod ruskom kontrolom od ožujka 2022. godine. Od tada Moskva pokušava legalizirati nadzor nad tim postrojenjem, ignorirajući međunarodno pravo. Stručnjaci ocjenjuju da su potezi ruskih regulatornih tijela još jedan oblik nuklearne ucjene, koji ne predstavlja prijetnju samo regiji već i globalnoj sigurnosti. U sklopu mirovnih inicijativa Sjedinjene Američke Države predložile su model zajedničkog upravljanja elektranom koji bi uključivao Ukrajinu, Rusiju i SAD, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da takav format smatra nepravednim.

Sigurnosna situacija u elektrani i dalje je iznimno osjetljiva. Ukrajina je 19. studenoga ponovno uspostavila napajanje električne energije nakon što je dalekovod oštećen ruskim napadima, no početkom prosinca elektrana je ponovno ostala bez vanjskog napajanja. Trenutačno je spojena na samo jedan vanjski dalekovod, što i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju nuklearnoj sigurnosti.

Krajem prosinca Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o lokalnom prekidu vatre u području Zaporiške nuklearne elektrane, čime su započeli radovi na popravku oštećene elektroenergetske infrastrukture, no unatoč tome zabrinutost zbog militarizacije tog prostora i dalje ostaje vrlo visoka.

Tragedija u Tajlandu: Dizalica pala na vlak, poginule 22 osobe
Ključne riječi
Ukrajina Rusija Zaporižje

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar octopuss
octopuss
16:02 14.01.2026.

"KRŠENJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA"? Buahahahaha...

Avatar nekakav
nekakav
17:12 14.01.2026.

Pa prestanite raketirati i dronovima razarati nuklearku vi ukrajinci, pa rusi neće trebati pzo parkirati tamo. U čemu je problem, nikakav dokaz niste pokazali. I sadam je imao oružje za masovno uništenje, ne... Inače, kad bi naši mediji napokon postalii objektivni, nepristrani, onda bi mi mogli vidjeti koju opremu ukrajinci parkiraju uz stambene zgrade, bolnice, škole... A da su prije 10 god bili kako treba, znali bi da su ukrajinci osnovali poduzeće, nazvali ga osce, i sa bijelim džipovima sa oznakama osce jurcali po zoni razdvajanja gdje nisu smjeli, znali bi i da su promatrači šutke gledali kako ukrajinci u tu zonu dovlače haubice, vbr... Znali bi da rus nije ktenuo u napad bez jakog razloga. Ali, koga više briga, sankcije rusiji, ukrajini još 90 mlrd naših eura...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!