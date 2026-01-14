Pogledajte kakav je oglas osvanuo u Šibeniku: 'Prodajem Ronaldov Audi, može i zamjena'

Audi RS7 Performance, luksuzna sportska limuzina koju je, prema navodima prodavatelja, slavni Portugalac Cristiano Ronaldo, vozio dok je nastupao za Real Madrid, ovih se dana pojavio u oglasima i to u Šibeniku. Na Facebook stranici „ŠIBENIK - prodaja, zamjena, kupnja, aukcija, poklon…“ osvanuo je oglas koji je odmah privukao pažnju. Riječ je o Audiju RS7 koji se, prema opisu, prodaje za 98.000 eura, uz mogućnost zamjene za drugo vozilo, nekretninu ili zemljište. Automobil je, kako se navodi, uvezen iz Španjolske, a proizveden je 2018. godine. Prodavatelj ističe da je riječ o vozilu iz službene flote kluba, koje su igrači Real Madrida dobivali na korištenje u sklopu sponzorskog ugovora s tvrtkom Audi. Cijeli oglas pogledajte OVDJE.
Nije ovo prvi put da se ovaj automobil pojavio na domaćem tržištu. Kako smo ranije izvještavali, još 2022. godine isti Audi RS7 Performance, tada opisan kao sponzorsko vozilo Real Madrida iz 2017. godine, bio je oglašen na platformi Njuškalo. U tom trenutku cijena je iznosila 109.999 eura, a automobil se prodavao s registracijom na godinu dana. Već tada su prodavatelji tvrdili da je njime Ronaldo vozio tijekom svog madridskog razdoblja.Ovaj potez SAD-a mogao bi značiti kraj NATO-a? Europski povjerenik iznio crnu prognozu
Tko je taj Ronaldo?