Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRODAJA AUTOMOBILA

Pogledajte kakav je oglas osvanuo u Šibeniku: 'Prodajem Ronaldov Audi, može i zamjena'

Njuškalo/UESyndication/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 15:58

Automobil je, kako se navodi, uvezen iz Španjolske, a proizveden je 2018. godine.

Audi RS7 Performance, luksuzna sportska limuzina koju je, prema navodima prodavatelja, slavni Portugalac Cristiano Ronaldo, vozio dok je nastupao za Real Madrid, ovih se dana pojavio u oglasima i to u Šibeniku. Na Facebook stranici „ŠIBENIK - prodaja, zamjena, kupnja, aukcija, poklon…“ osvanuo je oglas koji je odmah privukao pažnju. Riječ je o Audiju RS7 koji se, prema opisu, prodaje za 98.000 eura, uz mogućnost zamjene za drugo vozilo, nekretninu ili zemljište. Automobil je, kako se navodi, uvezen iz Španjolske, a proizveden je 2018. godine. Prodavatelj ističe da je riječ o vozilu iz službene flote kluba, koje su igrači Real Madrida dobivali na korištenje u sklopu sponzorskog ugovora s tvrtkom Audi. Cijeli oglas pogledajte OVDJE

Nije ovo prvi put da se ovaj automobil pojavio na domaćem tržištu. Kako smo ranije izvještavali, još 2022. godine isti Audi RS7 Performance, tada opisan kao sponzorsko vozilo Real Madrida iz 2017. godine, bio je oglašen na platformi Njuškalo. U tom trenutku cijena je iznosila 109.999 eura, a automobil se prodavao s registracijom na godinu dana. Već tada su prodavatelji tvrdili da je njime Ronaldo vozio tijekom svog madridskog razdoblja.
Ovaj potez SAD-a mogao bi značiti kraj NATO-a? Europski povjerenik iznio crnu prognozu

Ključne riječi
Cristaino Ronaldo Automobil prodaja Audi

Komentara 2

Pogledaj Sve
18
188
16:24 14.01.2026.

Tko je taj Ronaldo?

BH
Bhorna
16:07 14.01.2026.

Ma jasno. Uopće nije prijevara. Isto kao što su gluhonijemi romi na ulicama i traže donaciju za udrugu invalida stvarno gluhonijemi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!