Pogledajte kakav je oglas osvanuo u Šibeniku: 'Prodajem Ronaldov Audi, može i zamjena'

Audi RS7 Performance, luksuzna sportska limuzina koju je, prema navodima prodavatelja, slavni Portugalac Cristiano Ronaldo, vozio dok je nastupao za Real Madrid, ovih se dana pojavio u oglasima i to u Šibeniku. Na Facebook stranici „ŠIBENIK - prodaja, zamjena, kupnja, aukcija, poklon…“ osvanuo je oglas koji je odmah privukao pažnju. Riječ je o Audiju RS7 koji se, prema opisu, prodaje za 98.000 eura, uz mogućnost zamjene za drugo vozilo, nekretninu ili zemljište. Automobil je, kako se navodi, uvezen iz Španjolske, a proizveden je 2018. godine. Prodavatelj ističe da je riječ o vozilu iz službene flote kluba, koje su igrači Real Madrida dobivali na korištenje u sklopu sponzorskog ugovora s tvrtkom Audi. Cijeli oglas pogledajte OVDJE.

Nije ovo prvi put da se ovaj automobil pojavio na domaćem tržištu. Kako smo ranije izvještavali , još 2022. godine isti Audi RS7 Performance, tada opisan kao sponzorsko vozilo Real Madrida iz 2017. godine, bio je oglašen na platformi Njuškalo. U tom trenutku cijena je iznosila 109.999 eura, a automobil se prodavao s registracijom na godinu dana. Već tada su prodavatelji tvrdili da je njime Ronaldo vozio tijekom svog madridskog razdoblja.