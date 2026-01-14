'Kralj dronova' postao novi ministar obrane: Tko je čovjek koji bi mogao donijeti prekretnicu za Ukrajinu?

Ukrajinski parlament odobrio je ključne kadrovske promjene u vladi koje je predložio predsjednik Volodimir Zelenski. Mihailo Fedorov, dosadašnji potpredsjednik vlade i ministar digitalne transformacije, imenovan je novim ministrom obrane, dok je bivši premijer Denis Šmihal postao ministar energetike i prvi potpredsjednik vlade. Fedorov, poznat po uspjesima u digitalizaciji Ukrajine i razvoju vojne tehnologije, uključujući masovnu proizvodnju dronova i platformu Brave1 za inovacije u obrani preuzima resor obrane nakon kratkog mandata Šmihala, koji je na čelu ministarstva bio manje od šest mjeseci, javlja Kyiv Independent.

Mihailo Albertovič Fedorov rođen 21. siječnja obnašao je dužnost zamjenika premijera i ministra digitalne transformacije od 2019. do ožujka 2023., prema Wikipediji. 21. ožujka 2023. njegove su dužnosti i titula proširene na zamjenika premijera za inovacije, obrazovanje, znanost i tehnologiju - ministra za digitalnu transformaciju. Od 17. srpnja 2025. do 13. siječnja 2026. Fedorov je obnašao dužnost prvog zamjenika premijera Ukrajine i ministra digitalne transformacije u vladi Julije Sviridenko. Fedorov je diplomirao na Zaporiškom nacionalnom sveučilištu . Godine 2012. tijekom lokalnog studentskog festivala "Studentska republika 2012.", izabran je za "studentskog gradonačelnika Zaporižja" na festivalu, zamijenivši Andrija Bondarenka.

Godine 2014. Fedorov se, kao član političke stranke 5.10 , neuspješno kandidirao za Verhovnu Radu (ukrajinski nacionalni parlament) na ukrajinskim parlamentarnim izborima 2014., zauzevši 166. mjesto na stranačkoj listi. Politička stranka 5.10 (vođa Hennadij Balašov ) nije prešla prag od 5%, osvojivši samo 0,42% tijekom izbora i zauzevši 14. mjesto među strankama sudionicama. Nakon ukrajinskih predsjedničkih izbora 2019. godine, Fedorov je postao savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog.

Što se tiče kadrovskih promjenaa Šmihal, sada se vraća u sektor energetike gdje ima bogato iskustvo: od 2017. do 2019. radio je na visokim pozicijama u DTEK-u, najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki u vlasništvu milijardera Rinata Ahmetova. Njegovo imenovanje dolazi u kritičnom trenutku – Ministarstvo energetike bilo je bez čelnika gotovo dva mjeseca nakon smjene prethodnih ministara umiješanih u korupcijski skandal, dok Ukrajina trpi ruske napade na energetsku infrastrukturu.

U sklopu rekonstrukcije, parlament je imenovao Dmitra Natalukhu, zastupnika iz Zelenskijeve stranke Sluga naroda, za novog čelnika Fonda državne imovine Ukrajine (SPFU). Također su odobrene promjene u obavještajnim službama: Kirilo Budanov, dosadašnji šef vojne obavještajne službe (HUR), postao je šef predsjedničkog Ureda, dok je Oleh Ivaščenko iz Vanjske obavještajne službe preuzeo Budanovljevu ulogu. Parlament je prethodno prihvatio ostavke Fedorova, Šmihala i šefa Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) Vasila Maliuka. Zelenski još nije predložio novog šefa SBU-a – privremeno dužnost obnaša Jevhen Hmara iz specijalne jedinice Alfa. Mjesta ministra digitalne transformacije i ministra pravosuđa ostaju nepopunjena.

Ove promjene dolaze u kontekstu kontinuiranog rata s Rusijom i potrebe za jačanjem obrane, digitalnih inovacija i energetske otpornosti. Fedorovljev prelazak na obranu ističe prioritet tehnoloških rješenja u ukrajinskoj vojnoj strategiji.