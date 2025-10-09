Putin u problemima: Stari saveznici sve više gledaju prema Pekingu

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je zatražio od čelnika srednjoazijskih država da pojačaju trgovinu s njegovom zemljom. Moskva pokušava vratiti utjecaj u regiji u kojoj joj konkurenciju predstavlja Kina. Ukupna razmjena Rusije s Kazahstanom, Uzbekistanom, Kirgistanom, Turkmenistanom i Tadžikistanom prošle je godine iznosila oko 45 milijardi dolara.

Putin je upozorio da je to „dobar rezultat”, no niži od razmjene s Bjelorusijom koja ima oko osam puta manje stanovnika od tih država zajedno. Moskva je vladala sovjetskim 'stanovima' do 1991., a Rusija ih i dalje smatra dijelom svoje sfere utjecaja. No Kremlj je ometen ratom u Ukrajini, a Kina je sve snažniji trgovinski i investicijski igrač u srednjoj Aziji, pa je utjeaj Rusije ondje pao.

U 'mlakom' zajedničkom priopćenju sa sastanka na vrhu srednjoazijskih država naglašava se „važnost daljnjeg jačanja strateškog partnerstva s Rusijom”. Dodaje se kako je dogovorena suradnja na novim prometnim i logističkim koridorima, u borbi protiv terorizma, ilegalnih migracija i krijumčarenja droge, kao i u modernizaciji financijskih sustava.