Putin se nije pojavio, niti Trump, Zelenski jest: 'Ovdje sam. Mislim da je ovo vrlo jasna poruka'

U Istanbulu je danas na programu bio najvažniji politički i sigurnosni događaj godine. Bez sumnje su pregovori o završetku rata, ili barem primirju u Ukrajini upravo to, a tome svjedoči i predigra koju su prije početka organizirali svjetski lideri. Cijeli je svijet čekao potvrdu hoće li u Istanbul stići Vladimir Putin i tako ispuniti vlastiti prijedlog da se u Istanbulu održe izravni pregovori njega i Volodimira Zelenskog. Taj je prijedlog dao nakon što su se u Kijevu pojavili europski lideri i tražili od Putina da pristane na 30-dnevno primirje ili se suoči s novim valom jakih sankcija. To je podržao i Keith Kellogg, savjetnik za Ukrajinu Donalda Trumpa koji je Zelenskome naložio da se onda i pojavi u Kijevu bez obzira hoće li Putin pristati na primirje ili ne. Ipak, Putin se nije pojavio, niti Trump, Zelenski jest.

- On bi volio da budem tamo, i to je mogućnost. Ne znam da li bi se on pojavio ako ja ne dođem, rekao je Trump CNN-u za bliskoistočne turneje. - Ne, jednostavno je odgovorio Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja na pitanje CNN-a hoće li se ruski predsjednik pojaviti u Istanbulu. I nije. Došla je ruska delegacija koju predvodi pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski. U njemu su i zamjenik ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin, Igor Kostjukov, šefa vojno-obavještajne agencije GRU Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, te zamjenik ministra obrane Aleksandar Fomin.

Nedolazak Vladimira Putina sasvim sigurno ne znači kako on nije zainteresiran za ove pregovore. Medinski i Fomin sudjelovali su i na propalim pregovorima 2022. godine. Rusko izaslanstvo nije tako brojno kao što se najavljivalo, no ni to ne znači kako Putin nije zainteresiran za ove pregovore. U srijedu navečer on je održao sastanak sa sebi najbližim ljudima iz vodstva Rusije, Sergejem Lavrovom, Andrejem Belousovim, Sergejem Šojguom, Valerijem Gerasimovim, Viktorom Zolotovim, Aleksandrom Bortnikovim, Sergejem Nariškinom te zapovjednicima ruske vojske na bojištu u Ukrajini, a ni tu popis ne staje. Danas tokom dana Peskov se javio s malo bližom informacijom o tome da je Putin formulirao pregovaračku poziciju ruske delegacije u Istanbulu nakon današnjeg sastanka, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

- Uzimajući u obzir izvješća svih sudionika sastanka, ruski predsjednik sažeo je rezultate, postavio zadatke i odredio pregovaračku poziciju ruske delegacije u Istanbulu, izjavio je glasnogovornik Kremlja. U informaciji državne agencije TASS o ovome podsjeća se i kako su pregovori 2022. propali zbog Borisa Johnsona što je narativ koji se često pojavljuje u javnom prostoru. I tada, prije tri godine, nisu izravno pregovarali Putin i Zelenski nego delegacije, što nije nešto neobično, lideri se sastaju nakon što se uvjeti dogovore i potpisuju, nadamo se, kraj rata. Međutim, Maria Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je kako su se ruski uvjeti za prekid sukoba promijenili u odnosu na prve pregovore, a prilagodbe su posljedica situacije na terenu, rekla je novinarima u četvrtak glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, kako prenosi agencija TASS. - Da, postoje prilagodbe u stavu Rusije. Te promjene su posljedica događaja na terenu, rekla je.

Zaharova je napomenula da se ukrajinski teritorij smanjuje svaki put kada kijevski režim poremeti pregovarački proces. - Ako želite shvatiti vezu između pregovaračkog procesa i teritorija, trebala bih vas podsjetiti na izjavu ruskog ministra vanjskih poslova od 28. rujna 2024., rekla je Zaharova. Prema njezinim riječima, ministar vanjskih poslova Lavrov tada je izjavio da bi Ukrajina sačuvala dio Donbasa da su se poštovali sporazumi postignuti na pregovorima u Istanbulu u travnju 2022. - Međutim, Sergej Lavrov je dodao da svaki put kada se prekrši bilo koji sporazum koji podržava Rusija, Ukrajina postaje manja. Mislim da bi bilo mudro imati ovaj citat na umu svima koji pokušavaju pronaći vezu između pregovaračkog procesa i veličine ukrajinskog teritorija, rekla je Zaharova.

Iako činjenica jest kako su Ukrajinci i dalje u teškoj situaciji na bojištu, Rusi sve više pritišću Pokrovsk te uspijevaju izaći iz Džerćinska, sve to očito je i u funkciji javnog pritiska Rusa koji su danas tokom dana opetovano isticali kako je njihova delegacija čekala u Istanbulu da se pojavi ukrajinska navodeći kako je pregovora trebalo biti u popodnevnim satima u istanbulskoj palači Dolmabahce iako je domaćin Turska isticala kako nije dogovoren nikakav termin. Zelenski je, pak, rusku delegaciju u izostanku Putina nazivao dekorativnom kazavši kako će svoj sljedeći korak odrediti nakon sastanka s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. A onda se javio i Donald Trump koji je rekao novinarima za nastavka turneje po Bliskom istoku da neće biti pomaka u mirovnim pregovorima bez sastanka između njega i Putina.

- Ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One. Doista se i čini kako su dvojica predsjednika koordinirani te je najava dolaska Putina u Tursku motivirala Volodimira Zelenskog da se pojavi u Ankari. Zelenski je prije odlaska rekao da neće razmatrati sastanak s drugim ruskim predstavnicima jer „sve u Rusiji ovisi“ o Putinu. - Dakle, rekao sam da ću otići u Tursku i spreman sam se sastati s Putinom, a kraj rata bio bi izravnim razgovorima s njim, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare prije puta. U Ankari je upitan ima li poruku za Vladimira Putina. - Ovdje sam. Mislim da je ovo vrlo jasna poruka, rekao je Zelenski.

Nakon sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom Zelenski se obratio javnosti. Rekao je s Erdoganom imao dobar razgovor, ali da smatra kako Rusi nisu ozbiljni u vezi mirovnih pregovora. Najavio kako Ukrajina šalje delegaciju u Istanbul na razgovore s Rusijom, njihov tim će predvoditi ministar obrane te će ukrajinska delegacija imat će mandat za razgovore o prekidu vatre. - Za mene u Istanbulu više nema posla, završio je Zelenski. Posljednja vijest prije zatvaranja ovog teksta bila je kako su ruski pregovarači u Istanbulu spremni nastaviti pregovarački proces s Ukrajinom i razgovarati o mogućim kompromisima s Kijevom, rekao je Vladimir Medinski, voditelj delegacije, na ruskoj državnoj televiziji.