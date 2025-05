VIDEO Procurila komunikacija drame u zračnom prostoru NATO-a: 'Odmah promijenite kurs'

Estonska mornarica izvijestila je da je u utorak pokušala zadržati tanker za naftu koji je plovio prema Rusiji, a koji je pod sankcijama Velike Britanije, navodeći da je ilegalno plovio bez zastave, ali se nije ukrcala na njega kada je tanker odbio suradnju, već ga je umjesto toga otpratila do ruskih voda. Brod Jaguar, koji je Britanija prošli petak dodala na svoj popis sankcija, jedan je od oko 100 u ruskoj "floti u sjeni", izrazu koji zapadne zemlje koriste za brodove koje optužuju Moskvu da je rasporedila kako bi izbjegla međunarodne sankcije. Obično ih ne reguliraju niti osiguravaju konvencionalne zapadne organizacije. Brod je bio u blizini otoka Naissaar, kod Tallinna, kada je estonska mornarica komunicirala s njim putem radija, rekao je zapovjednik Ivo Vark za Reuters u e-poruci. Budući da je plovilo "bez nacionalnosti", Estonija je "imala obvezu provjeriti dokumente i pravni status plovila", rekao je Vark.

Brod je odbio suradnju i nastavio putovanje prema Rusiji, a estonska patrola pratila je Jaguar sve dok nije stigao do ruskih voda, dodao je Vark. Estonski ministar vanjskih poslova izjavio je da se Rusija "mora suočiti s strožim i bržim sankcijama" kao odgovor. U četvrtak je Jaguar bio usidren u blizini ruske luke Primorsk, pokazali su podaci Pomorskog prometa. Tamo je bio naveden pod zastavom srednjoafričke države Gabon. Vark je odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar o snimci na X-u koja navodno prikazuje pokušaj ukrcavanja, ali koju nije bilo moguće neovisno provjeriti. Video prikazuje patrolni brod mornarice, helikopter i patrolni zrakoplov kako lebde u blizini. "Ovdje estonski ratni brod... slijedite moje upute, odmah promijenite kurs na 105“, kaže glas na radiju. Na ruskom, glas izvan kamere kaže: "Dočekuju nas helikopteri, zahtijevaju da se usidrimo".

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC