Putin priprema novu ofenzivu? Rusija gomila 100.000 vojnika kod ključnog grada

Mirovni pregovori oko rata u Ukrajini još nisu postigli značajniji napredak, a razaranjima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako je Rusija kod Pokrovska rasporedila 100.000 vojnika, a Kyiv Post piše kako ruski predsjednik Vladimir Putin priprema novu ofenzivu. Naime, Pokrovsk se nalazi u istočnoj Ukrajini te ga Moskva više od godinu dana nije uspjela zauzeti. Ujedno, riječ je o ključnom prometnom čvorištu za ukrajinske snage u Donbasu. Njegov bi pad mogao otvoriti put ruskim trupama za napad na posljednje veće gradove pod ukrajinskom kontrolom u regiji Doneck - Slovjansk i Kramatorsk.

Da bi se proboj mogao dogoditi blizu Pokrovska upozorili su i europski i ukrajinski dužnosnici. U kolovozu i rujnu 2024. godine, ruske snage približile su se na osam do deset kilometara od Pokrovska, no nisu ga uspjele zauzeti. Potom su ga ove godine pokušale opkoliti. Sredinom kolovoza, ruske trupe su nakratko probile liniju sjeverno od Pokrovska, napredujući oko deset kilometara blizu Dobropillije prije nego što su ih ukrajinske jedinice potisnule.

Govoreći u srijedu u Pekingu, nakon što je s kineskim čelnikom Xi Jinpingom i Kim Jong Unom, vođom Sjeverne Koreje, promatrao vojnu paradu, Putin je rekao da će nastaviti s borbom ako se ne postigne mirovni sporazum. Pohvalio je napredovanje ruskih snaga, tvrdeći da ostvaruju napredak "na svim frontovima" i da su oslabile ukrajinsku vojsku. Ako ne bude mirovnog sporazuma, rekao je, "onda ćemo morati sve naše zadatke riješiti vojnim putem."

Zelenski, koji je stigao u Pariz na razgovore s europskim saveznicima, izjavio je da nije vidio znakove da je Moskva ozbiljna u pogledu okončanja rata. "Sastanak s Putinom je potreban. Ovdje nije riječ o želji, već o nužnosti. Podržavamo ovaj sastanak u bilo kojem formatu: trilateralnom ili bilateralnom", poručio je Zelenski. Uz to, rekao je da Rusija čini sve što može kako bi odgodila sastanak.

"Naši američki partneri obavijestili su nas da me Putin pozvao u Moskvu. Čini se da žele da se sastanak ne održi, zbog čega me pozivaju. Rusija je počela govoriti o sastanku, što nije loše, ali zasad ne vidimo njihovu želju za okončanjem rata", istaknuo je Zelenski.