Zelenski odgovorio na Putinov prijedlog da se sastanu u Moskvi: 'Čini se da žele...'

"Sastanak s Putinom je potreban. Ovdje nije riječ o želji, već o nužnosti. Podržavamo ovaj sastanak u bilo kojem formatu: trilateralnom ili bilateralnom", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom tiskovne konferencije u Parizu. Uz to, rekao je da Rusija čini sve što može kako bi odgodila sastanak.

"Naši američki partneri obavijestili su nas da me Putin pozvao u Moskvu. Čini se da žele da se sastanak ne održi, zbog čega me pozivaju. Rusija je počela govoriti o sastanku, što nije loše, ali zasad ne vidimo njihovu želju za okončanjem rata", istaknuo je Zelenski.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je rekao da je spreman na razgovore s Volodimirom Zelenskim ako bi ukrajinski predsjednik došao u Moskvu, ali da tek treba vidjeti bi li se takav sastanak isplatio.

Govoreći na kraju posjete Kini, Putin je rekao da je uvijek bio otvoren za susret sa Zelenskim, ali je pritom ponovio često izgovorenu rečenicu da bi jedan takav susret trebao biti dobro pripremljen kako bi urodio opipljivim rezultatom.

"Što se tiče susreta sa Zelenskim, nikada nisam isključio mogućnost da do njega dođe. Ali, ima li smisla? Vidjet ćemo", rekao je Putin. Ruski čelnik rekao je da po njegovom mišljenju, ako se želi postići napredak, Ukrajina treba ukinuti vojno stanje, održati izbore i referendum o teritorijalnim pitanjima.

Moskva je 2022. godine proglasila aneksiju više od 15% Ukrajine, objavivši da su okupirane regije Ukrajine - Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja, ruski teritorij. Kijev i većina zapadnih zemalja odbacuju rusko posezanje kao pokušaj ilegalnog otimanja zemlje putem osvajačkog rata kolonijalnog stila.