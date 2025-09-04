Naši Portali
KOALICIJA VOLJNIH

Macron: 26 zemalja spremno poslati vojnike u Ukrajinu. Hrvatska nije među njima

Autor
Tomislav Krasnec
04.09.2025.
u 18:15

U Parizu je u četvrtak održan sastanak šefova država ili vlada takozvane "koalicije voljnih" koji su spremni dati sigurnosna jamstva Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom

Dvadeset i šest zemalja spremno je poslati svoje vojnike u Ukrajinu u slučaju da se ispregovara mirovni sporazum, objavljeno je danas nakon sastanka predstavnika “koalicije voljnih” zemalja u Parizu, na kojemu je bio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski

Hrvatska nije među tih 26 zemalja jer je na svim sastancima “koalicije voljnih”, pa i na današnjem u Parizu, ostala na stavu da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. Na tom stavu su, inače, još i Italija, Poljska i nekoliko drugih zemalja što se pojavljuju na sastancima “koaliciji voljnih”. Na današnjem sastanku, na političkom dijelu, Hrvatsku je predstavljao premijer Andrej Plenković, koji se uključio putem videokonferencijske veze, a na vojnom dijelu sastanka Hrvatska nije imala predstavnika jer je, kako neslužbeno doznajemo, načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid dobio takvu uputu iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića. Premijer Plenković objavio je nešto o današnjem sastanku na X-u, ali u tome ne spominje ono što su nakon sastanka u Parizu spomenuli i francuski predsjednik i drugi sudionici.

- Kao oblik jamstva, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, na moru ili u zraku - rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u izjavi novinarima po završetku sastanka. Nije rekao kojih je to 26 zemalja. Inače su na sastanku “koalicije voljnih” bili visoki predstavnici 35 zemalja. Francuska i Velika Britanija već su ranije najavljivale da će slati svoje vojnike u Ukrajinu ako bude potrebno dati takva sigurnosna jamstva u okviru mirovnog sporazuma, kojeg još nema na vidiku. Rusija je već ranije odbijala pomisao da bi mirno gledala na prisutnost stranih vojnika u Ukrajini. 

Podatak o 26 zemalja u svojoj je izjavi spomenula i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je govorila o “snagama uvjeravanja” kao dijelu sigurnosnih jamstava, što bi trebalo uključivati i podršku SAD-a.

- Danas se 26 zemalja obvezalo na takve snage za uvjeravanje, u kontekstu prekida vatre ili mirovnog sporazuma. 26 zemalja spremno je rasporediti snage na kopnu, u zraku ili na moru. To bi trebalo pomoći u osiguravanju trajnog mira i odvraćanju buduće agresije - rekla je Ursula von der Leyen. 

Na sastanku u Parizu pojavio se i Steve Witkoff, posebni izaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koji je posredovao između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u njihovim pokušajima pronalaska rješenja za okončanje ruske agresije na Ukrajinu. Po završetku sastanka u Parizu, Macron, Zelenski i drugi najvažniji lideri telefonski su razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

DI
Dingač
19:51 04.09.2025.

Macron se opet pravi car Europe – priča o 26 zemalja kao da ih on šalje u Ukrajinu. Francusku vojsku ne spominje, samo tuđe. Ništa konkretno, samo trgovina oružjem ide k’o podmazana. Mali iskompleksirani dečko gospodina Brigitte.

Avatar southman
southman
19:31 04.09.2025.

Zabraniti načelniku stožera učestvovanje na sastanku !? Nevjerojatno.

MM
Mr.M
18:24 04.09.2025.

Ici ginuti za tuđu zemlju...

