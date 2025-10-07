Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'RUSIJA DIKTIRA TEMPO'

Putin poručio trijumfalno: Ruske snage zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini

Russian soldiers undergo combat training in Krasnodar region
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
07.10.2025.
u 23:34

Naglasio je da Kijev pokušava gađati duboko u ruski teritorij, no da to neće pomoći promijeniti situaciju u ratu koji traje duže od tri i pol godine

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da su ruske snage zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini u 2025. godini i da Moskva ima potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju. Na sastanku s visokim vojnim zapovjednicima, Putin je rekao da se ukrajinske snage povlače s bojišnice u svim sektorima.

Naglasio je da Kijev pokušava gađati duboko u ruski teritorij, no da to neće pomoći promijeniti situaciju u ratu koji traje duže od tri i pol godine. "U ovom trenutku, ruske oružane snage u cijelosti drže stratešku inicijativu", rekao je Putin na sastanku na sjeverozapadu Rusije, prema Kremlju.

"Ove godine, oslobodili smo gotovo 5000 kilometara teritorija, 4900 kilometara i 212 naselja." Ukrajinske snage, rekao je, "povlače se duž crte borbenog kontakta, unatoč pokušajima žestokog otpora."
Ključne riječi
rat u Ukrajini Kijev Rusija Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
00:35 08.10.2025.

patuljasto rusko smeće je zaboravilo da im gađaju rafinerije kao na streljani

Avatar Tombstone
Tombstone
23:53 07.10.2025.

Pa kaj onda?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još