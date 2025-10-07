'Isporuka Tomahawka mogla bi trajati mjesecima i služiti kao postupni američki pritisak na Putina'

Isporuka američkih raketa Tomahawk dugog dometa Ukrajini mogla bi potrajati najmanje nekoliko mjeseci, prema riječima ukrajinskog zastupnika Jehora Černjeva (stranka Sluga narodu), voditelja stalne ukrajinske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a i zamjenika predsjednika parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost.

U objavi na svojoj Facebook stranici on je u utorak, 7. listopada, dodao i da će „sve trajati dulje nego što bismo željeli“. „Trump nije slučajno rekao da je 'gotovo' odlučio da ne želi eskalaciju i da želi razjasniti kako će se te rakete koristiti. Dakle, faze su jasno definirane: može se predomisliti i ne isporučiti ih, može ih isporučiti, ali ne dopustiti njihovu upotrebu ili može dopustiti njihovu upotrebu samo za određene ciljeve“, napisao je Černjev.

Prema zastupniku, rakete Tomahawk su američko sredstvo pritiska na ruskog diktatora Vladimira Putina - pokušaj da ga se prisili na pregovore - i tek onda način jačanja vojnih sposobnosti Ukrajine. Naglasio je da se u svakoj od ovih faza Putinu daje prilika za povlačenje i pristanak na razgovore. Stoga će isporuka i korištenje projektila vjerojatno biti postupne.

„U početku ćemo dobiti samo nekoliko projektila - možda nekoliko desetaka - ali nećemo ih smjeti odmah ispaliti. Promatrat će kako Kremlj reagira. Ako ne bude reakcije, moći ćemo pogoditi nekoliko ciljeva u blizini ruske granice. Ako Putin i dalje odbija pregovore, radijus udara i broj isporuka postupno će se povećavati kako rat eskalira. Na kraju će sva ograničenja biti ukinuta - osim, možda, udara na sam Kremlj ili izravno na Putina“, rnapisao je Černjev na Facebooku.

Naglasio je da bi „cijeli proces mogao trajati najmanje nekoliko mjeseci“, ali da će predstavljati pravi pritisak i pravu svađu. Ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je "praktički odlučio" isporučiti Ukrajini rakete Tomahawk. „Da, praktički sam donio odluku, ako razmislite o tome. Samo želim znati što će učiniti s njima. Znate, kamo će ih poslati? Mislim da ću morati postaviti to pitanje“, rekao je Trump.

26. rujna, britanski Telegraf izvijestio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, tijekom zatvorenog sastanka na marginama Opće skupštine UN-a, zatražio od Trumpa da osigura rakete Tomahawk. Prema izvorima lista, Zelenski je rekao Trumpu da će visokotehnološko oružje pomoći da se Vladimir Putin dovede za pregovarački stol kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu.

U intervjuu od 25. rujna za Axios Show Zelenski je rekao da bi dužnosnici Kremlja trebali "saznati gdje su najbliža skloništa", budući da ukrajinske obrambene snage namjeravaju upotrijebiti oružje dugog dometa ako ga prime od Sjedinjenih Država.

U istom intervjuu, Zelenski je rekao da Trump podržava ukrajinske uzvratne napade na ruske energetske i vojne objekte. Dana 28. rujna, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da administracija raspravlja o opskrbi Ukrajine raketama dugog dometa Tomahawk.

1. listopada Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na dužnosnike, da će Sjedinjene Države dostaviti Ukrajini obavještajne podatke za raketne napade duboko unutar ruskog teritorija. Dana 2. listopada, govoreći medijima uoči summita Europske političke zajednice u Danskoj, Zelenski je potvrdio da je tijekom sastanka s Trumpom razgovarao o oružju dugog dometa. Istog dana, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da će Rusija "odgovarajuće reagirati" na isporuku raketa Tomahawk Ukrajini.