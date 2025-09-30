Putin mobilizira 135 tisuća građana, general tvrdi: 'To nema veze s ratom u Ukrajini'

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 29. rujna dekret kojim započinje jesenski ciklus regrutacije, u sklopu kojeg će od 1. listopada do 31. prosinca 2025. biti pozvano 135.000 građana Rusije u dobi od 18 do 30 godina na obavezno jednogodišnje služenje vojnog roka, prenosi Institut za proučavanje rata.

Rusija ima dva redovita ciklusa mobilizacije – proljetni i jesenski, a broj poziva stalno raste otkako je započela invazija na Ukrajinu 2022. godine. Primjerice, 150.000 je regrutirano u proljeće 2024., a 133.000 u jesen iste godine.

Prema ruskim zakonima, regruti ne bi smjeli biti raspoređeni u borbene zone, a najčešće se koriste za osiguranje granica u regijama poput Brjanska, Belgoroda i Kurska. No, postojali su slučajevi gdje su se našli u direktnim sukobima, što je izazvalo nezadovoljstvo u ruskoj javnosti.

Ruski general: “Regrutacija nema veze s ratom”

Zamjenik načelnika Glavne uprave za organizaciju i mobilizaciju ruskog Glavnog stožera, viceadmiral Vladimir Tsimljanski, izjavio je da jesenska regrutacija nije povezana s ratom u Ukrajini, te da će regruti služiti isključivo na teritoriju Ruske Federacije, isključujući čak i okupirane dijelove Ukrajine koje Moskva smatra svojim.

Prvi regruti bit će poslani na okupljališta 15. listopada, a oko trećine će proći specijaliziranu obuku u vojnim bazama. Po završetku roka, postat će rezervisti, a sve je češće da ih ruske vlasti potiču – ili prisiljavaju – da potpišu ugovore s Ministarstvom obrane, kako bi ih se moglo koristiti za rat u Ukrajini ili za potrebe aktivne strateške rezerve, uspostavljene sredinom 2025.

Kremlj je za 2026. najavio oko 183 milijarde dolara za obranu i sigurnost, što čini 38 % ukupnog državnog proračuna. No, to je ipak pad u odnosu na 2025., kada je izdvojeno više (oko 41 % proračuna).

Zanimljivo, smanjuju se i iznosi za kompenzacije poginulim i ranjenim vojnicima i njihovim obiteljima – s 78 na 58 milijardi rubalja te Fond za branitelje domovine – s 34,7 na 13,9 milijardi rubalja

Proračun predviđa i pad prihoda od nafte i plina – s nekadašnjih 50 % na samo 20–22 % u 2026. godini. Kako bi to nadoknadila, ruska vlada je povećala PDV, što bi trebalo donijeti dodatnih 14,2 milijarde dolara za obranu.

Ruske vlasti planiraju u 2026. značajno povećati sredstva za državne TV kanale – s 69,1 milijardu na 106,4 milijarde rubalja. Također se izdvaja novac za online propagandne platforme kao što su Solovyov Live i Readovka, dok se dodatno ograničava pristup društvenim mrežama.

Ovaj potez sugerira da se Kremlj vraća tradicionalnim medijima kao glavnom kanalu propagande, paralelno s razvojem vlastite državne platforme za razmjenu poruka – Max.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je preuzelo kontrolu nad selima Šandrigolove i Zarične u Donjeckoj oblasti. Ministar obrane Andrei Belousov pohvalio je „hrabre i odlučne“ vojnike. Ukrajina te tvrdnje zasad nije komentirala, iako predsjednik Volodimir Zelenski ističe napredak kod Dobropilje.

Američki izaslanik za Ukrajinu i Rusiju, general Keith Kellogg, izjavio je da SAD sve više naginje tome da dopusti Ukrajini izvođenje napada unutar ruskog teritorija, uključujući i potencijalno slanje Tomahawk projektila. Odluku o tome donijet će predsjednik Trump, ako se vrati na vlast, prenosi Daily Mail.

Kremlj je na to reagirao standardno: Peskov je poručio da takvi napadi „neće promijeniti dinamiku“, dok su ruski dužnosnici zaprijetili pomicanjem balističkih raketa bliže SAD-u, čak i u Venezuelu.

Britanski ministar obrane John Healey poručio je iz Liverpoola da Zapad ostaje uz Ukrajinu: „Putine, nećete pobijediti. Zaustavite ubijanje, počnite pregovore i dogovorite mir.“