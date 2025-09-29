Naši Portali
'IMATE NAŠE DOPUŠTENJE'

'Odgovor je da. Možete udariti duboko'. Trumpov savjetnik potvrdio prijelomni trenutak za Ukrajinu

Artillery Unit on Combat Mission in Pokrovsk Sector - Ukraine
Foto: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABAC
1/3
Autor
Karolina Lubina
29.09.2025.
u 08:17

Kako Ukrajina razvija vlastite dalekometne rakete i dronove, Kijev se i dalje oslanja na oružje koje mu pružaju saveznici za izvođenje takvih napada, a ono često zahtijeva odobrenje zemlje koja isporučuje rakete

Washington dopušta pojedinačne slučajeve u kojima Ukrajina može izvoditi dalekometne napade unutar Rusije, izjavio je 28. rujna američki posebni izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg u intervjuu za Fox News. „Odgovor je da, koristite mogućnost dubokog udara, ne postoje nikakva utočišta,“ odgovorio je Kellogg na pitanje je li to stav američkog predsjednika Donalda Trumpa – da Ukrajina može provoditi dalekometne napade, piše Kyiv Independent. 

Predsjednik Volodimir Zelenski navodno je prošlog tjedna, tijekom sastanka održanog uz marginu Opće skupštine Ujedinjenih naroda, zatražio od Trumpa da Kijevu isporuči dalekometne krstareće rakete Tomahawk. SAD razmatra mogućnost opskrbe Kijeva Tomahawk raketama dok Moskva i dalje odbija bilateralne i trilateralne mirovne pregovore koje posreduje Trump, potvrdio je 28. rujna američki potpredsjednik JD Vance.

Konačnu odluku o tome hoće li Ukrajini biti dopušteno izvoditi dalekometne napade unutar Rusije donosi Trump od slučaja do slučaja, naglasio je Kellogg. Kako Ukrajina razvija vlastite dalekometne rakete i dronove, Kijev se i dalje oslanja na oružje koje mu pružaju saveznici za izvođenje takvih napada, a ono često zahtijeva odobrenje zemlje koja isporučuje rakete. S obzirom na nedavne ruske provokacije, važnije je nego ikada paziti da se ne napravi „pogreška“ u suočavanju s Moskvom, rekao je, dodavši da je „ovo globalno pitanje i da bismo trebali reagirati u skladu s tim“.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala kršenja zračnog prostora EU-a i NATO-a. Moskva je 10. rujna povrijedila poljski zračni prostor, što je potaknulo Varšavu da obori ruske dronove iznad svog teritorija - prvi put da je neka članica NATO-a poduzela takvu mjeru u više od tri godine rata Rusije protiv Ukrajine. Dana 19. rujna, tri ruska borbena zrakoplova povrijedila su estonski zračni prostor.

Kako SAD dopušta Ukrajini izvođenje napada duboko unutar Rusije, Washington razmatra opskrbu Kijeva dodatnim oružjem. „To je jedan od razloga zašto vjerujem da je prošlog tjedna, i to je potvrđeno, predsjednik Zelenski zatražio od predsjednika Trumpa Tomahawk rakete,“ rekao je Kellogg, dodavši da konačna odluka još nije donesena.

Kako Rusija nastavlja s ofenzivom na bojišnici uz mali napredak i velike gubitke, Kellogg je naglasio da Moskva ne ostvaruje svoje ciljeve u ratu protiv Ukrajine. „Rusija ne pobjeđuje u ovom ratu. Da pobjeđuju, bili bi u Kijevu, Odesi, prešli bi Dnjepar,“ rekao je.

Rusija je od početka svoje invazije u punom opsegu 24. veljače 2022. izgubila približno 1.109.590 vojnika, prema posljednjoj procjeni Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine objavljenoj 29. rujna. Trumpov stav predstavlja zaokret u odnosu na ranije ove godine. Američki je čelnik prethodno kritizirao ukrajinske napade na infrastrukturu na ruskom teritoriju.

U pismu objavljenom 22. kolovoza, Trump je mađarskom premijeru Viktoru Orbánu napisao da je „vrlo ljut“ zbog ukrajinskih napada dronovima na ruski naftovod Družba. Posljednjih tjedana Trump sve češće kritizira ruskog predsjednika Vladimira Putina, dok SAD ne uspijeva posredovati u okončanju ruskog rata protiv Ukrajine. „Vrlo sam nezadovoljan onim što Rusija radi i što radi predsjednik Putin,“ rekao je Trump novinarima tijekom konferencije za tisak 25. rujna. „Uopće mi se to ne sviđa. On ubija ljude bez ikakvog razloga.“

Keith Kellogg Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

NI
Nigrutin01
08:56 29.09.2025.

A do sada su udarali bez dozvole ili sta? 🤣

Avatar nekakav
nekakav
08:44 29.09.2025.

hohoho, božić je sve bliže, darovi stižu, srca mlada vesele se. kolko je već bilo prijelomnih trenutaka u ovom ratu, to je za enciklopediju. na sveopću žalost, rat ulazi u 4. godinu, što po nekom povijesnom obrascu znači i početak ozbiljnijih analiza s obje strane i kraja rata. nije zapad spreman unedogled financirati ukrajinu, svaki mjesec joj davati 12-15 mlrd eura samo za plaće i druge troškove države, slati joj naoružanje koje kupuje od amerikanaca (to ste shvatili zadnjih mjeseci...). a da se na terenu to ne pozna. ukrajinski napadi na ruske rafinerije mogu samo dići cijene goriva u europi, jer ako u rusiji bude nestašica, bit će i drugdje, 10% svjetske proizvodnje ne može, a ni neće, nitko nadoknaditi. pratite trendove u industriji u njemačkoj, pa ćete vidjeti malo šire. ukrajinu primiti u eu, i zaboravite na sve dotacije iz eu fondova. čudno da nema u javnosti ni jedan ozbiljniji glas razuma, da treba sjesti i dogovoriti kraj rata, uvažavajući ruske interese. 30 godina su ih zavlačili svi, sad bez dobre mrkve neće stati. a eu će ko danci, tjedan dana histerizirati zbog par dronova, koje nisu u stanju ni pronaći, vjerojatno su im piloti helikoptera na zahodu bili.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
08:58 29.09.2025.

Tek sada će gorijeti ruske rafinerije i toplane ove zime će se rusi smrzavati kao u onoj reklami Gazproma.

