Okrenuo je leđa Putinu i dopustio Zelenskom da Rusiju tuče američkim raketama

Američkim ATACMS raketama napadnuta je u noći na ponedjeljak ruska tvornica u Karačevu, istočno od Brjanska, koja se nalazi oko 120 kilometara od ukrajinske granice, objavili su jučer ruski izvori. Ukrajina informaciju o ATACMS raketama nije potvrdila, a neki su izvori sugerirali da su u tom napadu korišteni ukrajinski NEPTUN projektili.



Ne postoje utočišta