Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
UKRAJINA NAPADA JAČE NEGO IKADA

Okrenuo je leđa Putinu i dopustio Zelenskom da Rusiju tuče američkim raketama

Autor
Danijel Prerad
29.09.2025.
u 22:12

Ukrajina sada pritišće SAD kako bi im Trump omogućio isporuku krstarećih raketa duga dometa Tomahawk

Američkim ATACMS raketama napadnuta je u noći na ponedjeljak ruska tvornica u Karačevu, istočno od Brjanska, koja se nalazi oko 120 kilometara od ukrajinske granice, objavili su jučer ruski izvori. Ukrajina informaciju o ATACMS raketama nije potvrdila, a neki su izvori sugerirali da su u tom napadu korišteni ukrajinski NEPTUN projektili.

Ne postoje utočišta

Ključne riječi
Donald Trump SAD Rusija rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 23

Pogledaj Sve
Avatar Hazl113
Hazl113
23:06 29.09.2025.

Vidim neki ne znaju čitat između redova. Ukrajinci već imaju sličnu raketu Flamingo sa kojom još nisu gađali dalje od Krima. Tamo gdje su ih poslali, napravili su lom. Ne da je slična, već nosi 2 puta više eksploziva. Ovime su dobili zeleno svjetlo da sa njom gađaju sve što im je u dometu, a vele da je 2.500km isto kao Tomahawk. Možda, mada je to malo vjerojatno da bi im poslali starije verzije. Ukrajinci ih rade možda 2-3 komada dnevno i već su ih sakupilo barem 50. I dvije Balističke rekete su pri kraju razvoja . Navodno već i testirane. Mogu rusi gađat Kijev koliko mogu. Građani su već naučeni na to, ali ako Flaminga dolete do Moskve, bit će to novi psihički moment za Moskovljane i počet će pitanja.

Avatar kralj Tomislav II
kralj Tomislav II
22:31 29.09.2025.

"Ukrajina sada pritišće SAD kako bi im Trump omogućio isporuku krstarećih raketa duga dometa Tomahawk" ...jel ovo neka pošalica?

CA
Carabit
22:49 29.09.2025.

Pa da Amerika i isporuci te Tomahawke, pitanje je koji Ukrajinac zna kako se ispaljuju i navode te rakete?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još