Okrenuo je leđa Putinu i dopustio Zelenskom da Rusiju tuče američkim raketama

Američkim ATACMS raketama napadnuta je u noći na ponedjeljak ruska tvornica u Karačevu, istočno od Brjanska, koja se nalazi oko 120 kilometara od ukrajinske granice, objavili su jučer ruski izvori. Ukrajina informaciju o ATACMS raketama nije potvrdila, a neki su izvori sugerirali da su u tom napadu korišteni ukrajinski NEPTUN projektili.
Vidim neki ne znaju čitat između redova. Ukrajinci već imaju sličnu raketu Flamingo sa kojom još nisu gađali dalje od Krima. Tamo gdje su ih poslali, napravili su lom. Ne da je slična, već nosi 2 puta više eksploziva. Ovime su dobili zeleno svjetlo da sa njom gađaju sve što im je u dometu, a vele da je 2.500km isto kao Tomahawk. Možda, mada je to malo vjerojatno da bi im poslali starije verzije. Ukrajinci ih rade možda 2-3 komada dnevno i već su ih sakupilo barem 50. I dvije Balističke rekete su pri kraju razvoja . Navodno već i testirane. Mogu rusi gađat Kijev koliko mogu. Građani su već naučeni na to, ali ako Flaminga dolete do Moskve, bit će to novi psihički moment za Moskovljane i počet će pitanja.