Mađari se ne brinu zbog Trumpa, nego zbog reakcije EU, to ih čini nervoznima

U protekle dvije godine i deset mjeseci, otkako je na razini Europske unije izglasan i stupio na snagu embargo na uvoz ruske nafte, Mađari imaju obilno izuzeće od tog embarga. Dobili su ga iako se sankcije moraju usvojiti jednoglasno jer su ostale države članice EU dopustile Mađarskoj iznimku kako Mađari ne bi uložili veto na cijeli paket sankcija. Zahvaljujući tom izuzeću, Mađari nastavljaju uvoziti rusku naftu naftovodom Družba, čak i kad nitko drugi u EU, osim njih i Slovaka, to ne radi. Ali sada je Europska komisija najavila drukčiji pristup: predložit će uvođenje carina na uvoz ruske nafte. Razlika je u tome što za izglasavanje carina nije potrebna jednoglasna odluka svih država članica, nego je dovoljna kvalificirana većina, što znači da mađarski veto nema tu snagu kakvu bi imao da se radi o sankcijama.