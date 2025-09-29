Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TOMISLAV KRASNEC

Mađari se ne brinu zbog Trumpa, nego zbog reakcije EU, to ih čini nervoznima

Autor
Tomislav Krasnec
29.09.2025.
u 09:12

Prijetnja europske carine na rusku naftu razlog je zbog kojeg se mađarske vlasti i MOL upuštaju u lažno optuživanje Hrvatske i JANAF-a za ratno profiterstv

U protekle dvije godine i deset mjeseci, otkako je na razini Europske unije izglasan i stupio na snagu embargo na uvoz ruske nafte, Mađari imaju obilno izuzeće od tog embarga. Dobili su ga iako se sankcije moraju usvojiti jednoglasno jer su ostale države članice EU dopustile Mađarskoj iznimku kako Mađari ne bi uložili veto na cijeli paket sankcija. Zahvaljujući tom izuzeću, Mađari nastavljaju uvoziti rusku naftu naftovodom Družba, čak i kad nitko drugi u EU, osim njih i Slovaka, to ne radi. Ali sada je Europska komisija najavila drukčiji pristup: predložit će uvođenje carina na uvoz ruske nafte. Razlika je u tome što za izglasavanje carina nije potrebna jednoglasna odluka svih država članica, nego je dovoljna kvalificirana većina, što znači da mađarski veto nema tu snagu kakvu bi imao da se radi o sankcijama.

Ključne riječi
Rusija Donald Trump Mađarska JANAF nafta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još