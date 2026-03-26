Drogirani morski psi pod utjecajem kokaina haraju morima oko Bahama

Znanstvenici su prvi put otkrili tragove kokaina u krvi morskih pasa koji žive u dubokim vodama Bahama. Istraživanje je provedeno u okolici otoka Eleuthera u Atlantskom oceanu, gdje su stručnjaci analizirali stanje morskih organizama. Osim kokaina, u uzorcima krvi triju različitih vrsta morskih pasa pronađeni su i kofein te lijekovi protiv bolova. Iako životinje nisu pokazivale neuobičajeno ponašanje niti znakove opijenosti, otkriće dodatno potvrđuje da tvari namijenjene isključivo ljudskoj uporabi sve češće završavaju u prirodnim ekosustavima, prenosi Daily Mail.

Još nije jasno kako su morski psi došli u kontakt s drogom. Istraživači s Cape Eleuthera instituta pretpostavljaju da su paketi kokaina mogli završiti u moru, nakon čega su ih životinje zagrizle iz znatiželje. „Morski psi istražuju ugrizom, pa tako dolaze u doticaj s različitim tvarima“, pojasnila je voditeljica istraživanja Natascha Wosnick za Science News.

Od ukupno 85 analiziranih jedinki, kofein je bio najčešće pronađena tvar – zabilježen je kod 27 morskih pasa. Kokain je otkriven u dva slučaja, dok je diklofenak, čest protuupalni lijek, pronađen kod 13 jedinki, a paracetamol kod četiri. Najveći broj kontaminiranih uzoraka zabilježen je na lokaciji popularnoj među turistima. Kod morskih pasa s prisutnim zagađivačima u krvi uočene su i promjene u metaboličkim pokazateljima, uključujući razine laktata i uree. Ipak, zasad nije poznato jesu li te promjene štetne niti kako bi mogle utjecati na ponašanje životinja.

Oceanografkinja Tracy Fanara sa Sveučilišta Floride, koja nije sudjelovala u istraživanju, istaknula je da je posebno značajno što su uz prisutnost droga i lijekova zabilježene i promjene u metabolizmu morskih pasa. Ovo je ujedno prvi put da su kofein i paracetamol zabilježeni kod morskih pasa bilo gdje u svijetu, kao i prvi put da su kokain i diklofenak pronađeni kod morskih pasa na Bahamima.

Iako studija objavljena u časopisu Environmental Pollution ne navodi točan izvor zagađenja, znanstvenici smatraju da povećani turizam doprinosi problemu. Veći broj plovila znači i više otpadnih voda te kemijskih ostataka koji završavaju u osjetljivim morskim ekosustavima. Ovi rezultati dolaze nedugo nakon što su i morski psi uz obalu Brazila testirani pozitivno na kokain. U istraživanju koje je provela Zaklada Oswaldo Cruz analizirano je 13 jedinki iz južnog Atlantika, u blizini Rio de Janeira, a kod svih su utvrđene visoke koncentracije droge u mišićnom i jetrenom tkivu. Znanstvenici smatraju da je uzrok tome ljudska konzumacija kokaina te ispuštanje otpadnih voda, uključujući kanalizaciju i moguće ilegalne laboratorije, što dodatno upozorava na sve veći utjecaj čovjeka na morski svijet.