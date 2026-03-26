PRITISAK NA IRAN

Trump kaže da Iran kao 'poklon' SAD-u pušta 10 tankera kroz Hormuz

U.S. President Donald Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
Bernard Čavar/Hina
26.03.2026.
u 18:54

Trump je ranije u četvrtak rekao da je Iran kao "poklon" SAD-u pristao na skupi ustupak povezan s energijom, ali je odbio reći na što konkretno misli

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Iran kao znak dobre volje u pregovorima o okončanju rata dopustiti prolaz deset tankera kroz Hormuški tjesnac. Trump je to rekao na sjednici vlade u Bijeloj kući govoreći o onome što je ranije nazvao "poklonom" Irana. "Rekli su da će dopustiti prolaz osam bordova, osam velikih brodova s naftom...Mislim da su ti brodovi pod panamskom zastavom...na kraju će ih biti deset", rekao je Trump ne navodeći pojedinosti.

Njegova izjava uslijedila je nakon pritiska na Iran da pristane na sporazum koji će otvoriti Hormuški tjesnac i ukinuti iranski nuklearni program. Trump je ranije u četvrtak rekao da je Iran kao "poklon" SAD-u pristao na skupi ustupak povezan s energijom, ali je odbio reći na što konkretno misli. "Dali su nam poklon i taj je poklon stigao danas, vrijedan je strašno puno novaca", izjavio je Trump novinarima.
Hormuški tjesnac SAD Iran Donald Trump rat na Bliskom istoku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

