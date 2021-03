Pupovac jecajući: Neka nas Milanović ne uči o Baniji, njegova kuća nije ni Hrvatska, kamoli Banija

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u podne je održao konferenciju za novinare u kojoj se obrušio na predsjednika Milanovića, govoreći da je nestabilan kao predsjednik osigurati stabilnost poretka.

Konferencija se održala u Preradovićevoj 21, odnosno Arhivu Srba, a kako su naveli u pozivu povod je bio "jučerašnji verbalni ispad predsjednika Republike Hrvatske".

Milanović je, podsjetimo, Pupovca nazvao 'prljavim' jer je navodno Zlatu Đurđević nazvao padobrankom.

– To kaže čovjek koji je s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. U čije ime on govori? Na svakim izborima dobijem više glasova od hrvatskih Srba nego on. To je prizemni čaršijski lopovluk. Neka vrati one nekretnine u Preradovićevoj koje mu je moja vlada greškom dala, neka to prodaju i neka daju Srbima na Baniji. Zadnji je koji smije govoriti da je osoba koja je pravi sveučilišni profesor za razliku od njega padobranka. Što je učinila protivno zakonu? – kazao je u Rijeci predsjednik Zoran Milanović.

Na početku konferencije, Pupovac je spomenuo Facebook objavu u kojo je priložio komunikaciju s predsjednikom u proteklih nekoliko dana, u vrijeme saborske rasprave o biranju predsjednika Vrhovnog suda.

- Tu komunikaciju obzirom na jezik i neprimjerenost nisam prihvatio. Mislio sam da će ta komunikacija ostati samo između njega i mene do jučer. Ali kad sam vidio da se ta ista komunikacija prenosi u javnu sferu. Pokušaji utjecaja na mišljenje i odlučivanje zastupnika od bilo koje grane vlasti protivne su Ustavu Republike Hrvatske i samostalnosti mandata zastupnika. Predsjednik Milanović prekršio je i u mojem slučaju, ali i u slučaju Kajtazija odredbe i pokušao utjecati na nas. Pri tome, kao što možete vidjeti, služeći se prijetnjama, iz snažnije pozicije nego što je naš, je nazvao zastupnika Kajtazija i nastojao utjecati. Poslije je rekao da je ucijenjen, a mene sumnjiči da sam te odluke napravio iz neke koristi, kazao je Pupovac te nadodao da ''ako itko smatra da su njegove odluke bile podložne bilo kojoj vrsti utjecaja, onda to mora i dokazati, a ako ne dokaže, to onda predstavlja ozbiljno kršenje Ustava''.

- Prema svemu ovome, nažalost nastojanja da se osigura usklađenost institucija tu nema od strane predsjednika. Za to je vjerojatno potrebna stabilnost i onoga koji ju treba osiguravati, govori.

- Što se tiče otpužbi da smo prof. Đurđević provukli kroz blato, to u potpunosti odbacujem, to je laž. Cijenim prof. Đurđević i branio sam je od svih onih desničarskih kruga koji su je prozivali na temelju njenog podrijetla i srodstva. Ali ako ju je netko provukao kroz blato, onda je to Zoran Milanović. Zloupotrijebio ju je i ostavit će ju u tom blatu, ali mi znamo da je ona žena koja to blato neće trpiti i ona će se podići, govori.

- Možda je mogla biti izabrana prof. Đurđević, no Milanović nije smatrao potrebnim pričati ni sa kim. Samo je htio destabilizirati vladajuću većinu i utjecati na zastupnike. Umjesto da se fokusirao na razgovor s vladom, on je išao politikom nametanja. Na taj način jednu časnu osobu je doveo u situaciju da postane predmet spora između onih koji su trebali razgovarati, a ne se sukobljavati. Neću dopustiti da netko od mene traži nešto u što ja ne vjerujem, nadodaje.

Zapitao se zašto predsjedniku nije stalo surađivati s osobama koje su od povjerenja te kazao kako on nameće samo svoju ekskluzivnu volju.

- Ono što mi je jasno je da se reforma pravosuđa na taj način ne može provesti. Koristio se jezikom naroda, psovkama i klevetama, jezik koji ni po čemu nije javni jezik, kojeg sklanjamo od djece, govori.

- Znao sam čekati po 6 mjeseci da me prime u ured, i kada bi pitao Milanovića zašto ne mogu biti primljen, on bi me pitao da zašto je to tako. Toliko o brizi o jadnim Srbima, od njega i njegove Vlade. Dobio je glasove kad god je to trebao, toliko o zahvalnom Zoranu Milanoviću, govori.

- Neka nas ne uči Baniji i odnosu prema njoj. Njegova kuća nije ni Hrvatska, a kamoli Banija. Žao mi je što trošim emocije na čovjeka koji emocije nema, zaključio je.

Prije ove situacije njegov odnos s Milanovićem je bio vrlo dobar, naročito prije izbora za predsjednika, govori, te se ispričao za svoju emotivnu reakciju u slučaju Banije i rekao da se njemu neće ispričati.

Na pitanje očekuje li ispriku Zorana Milanovića, odgovorio je:

- Socijaldemokrat koji govori jezikom Hrvatskog tjednika, taj moralni propust ne može imati. Hrvatski socijaldemokrat koji uvodi trumpizam u hrvatskju politiku, taj popust kod mene ne može imati.