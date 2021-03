Milanović se obrušio na Plenkovića, Pupovca, Jandrokovića....: Ovo je seljačka uvreda Zlate Đurđević

Predsjednik Zoran Milanović u Rijeci je sudjelovao na svečanosti otvorenja Dječje kuće u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić. Nakon obilaska, Milanović je dao izjavu novinarima. Oštro je govorio o izboru predsjednika Vrhovnog suda i sasuo paljbu na premijera i predsjednika Sabora, ali i Milorada Pupovca.

Prvo je komentirao izjavu premijera Plenkovića koji je rekao da Zlata Đurđević nema potporu vladajuće većine.

– Radi se o ljudima koji ne prežu ni od čega. Čuo sam što su rekli ti ljudi. Moj ured je predložio, nije tim bijednim zakonom predvidio nikakvu proceduru. Moj predstojnik ureda sastavio je dopis DSV-u koji je brže bolje odlučio raspisati javni poziv. Onog trena kad je bilo jasno krenuo je trio u intenzivnu divljačku deformaciju te osobe. Prvo su to bili Malenica, pa Bošnjaković... Od onda kreće pljuvanje i valjanje po blatu po gospođi Đurđević, profesorici kazneno-procesnog prava u Zagrebu. Svatko od ovih likova ima jednu ulogu u tom prikazu. Prvi je ružan, ne fizički. To je Plenković zato što o jednoj 50-godišnjoj ženi govori kao da je njegova priležnica, odnosno kao da je on njoj svodnik. Gdje su Sanja Sarnavka i žene SDP-a? Ovo je takva seljačka i divljačka uvreda jednoj ženi koja nije napravila ništa. Plenkoviću, Ustav kaže da Predsjednik Republike predlaže predsjednika Vrhovnog suda, ne ti prijatelju, ne HDZ – kazao je Milanović.

– Drugi je prljav, to je Milorad Pupovac koji se usudio reći za gospođu Đurđević da je padobranka. To kaže čovjek koji je s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. U čije ime on govori? Na svakim izborima dobijem više glasova od hrvatskih Srba nego on. To je prizemni čaršijski lopovluk. Neka vrati one nekretnine u Preradovićevoj koje mu je moja vlada greškom dala, neka to prodaju i neka daju Srbima na Baniji. Zadnji je koji smije govoriti da je osoba koja je pravi sveučilišni profesor za razliku od njega padobranka. Što je učinila protivno zakonu? – upitao je.

– Ona kao profesor prava ili kao obična građanka ima pravo na mišljenje. Premijer kaže da se ona zbog toga diskvalificirala? Gospođa Đurđević je moj kandidat, ako ne odustane, a sve rade da odustane. Sarnavka, gdje ste? Nitko se na to nje osvrnuo? To nije narikača, to nije samodopadno, to je seljačka uvreda. Srozavanje dostojanstva jedne osobe. Ona je rekla da će poštivati odluku Ustavnog suda kakva god ona bila. Ustavni sud se mora očitovati o još jednom prijedlogu. Mi ne tumačimo Bibliju, mi govorimo o aktima koji su pisali živi, zdravi i aktivni ljudi. Ja, Jadranka Kosor i kolega Šeks jedini znamo što je to bilo. Drugi mogu pričati, o ovome znam najviše, jer sam bio tamo, to je moj proizvod. Đurđević je rekla da će se javiti na javni poziv ako ga bude. Čak i tu Plenković laže, pogledajte što je ta žena u svom jedinom priopćenju rekla. Ništa, ona šuti i čeka jer zna s kakvim razbojnicima ima posla – kazao je, a nije ostao dužan niti Gordanu Jandrokoviću.

– Treći je zao. To je mušketir kojeg cijela Hrvatska zove Njonjo. On se outao danas. Rekao je da je protiv gospođe Đurđević zato što je ona bila protiv izručenja ljudi koji su odgovorni za izručenje ubojica Đurekovića. Čovjek koji niti zna engleski i isto tako ne zna da je gospođa Đurđević bila prva koja je napala moju vladu. Mi predlažemo samostalnu i pametnu osobu isto tako kao što nas je napao i Karamarko. I tadašnji njegov podrepaš Jandroković. Napala nas je da zakon nismo trebali donositi da smo napravili tu, tu i tu grešku. Predsjednik Sabora je lažov i igra se opasnim stvarima. Hoće joj brojat krvna zrnca, što je sljedeće Njonjo? – upitao je Milanović.

VIDEO Milanović o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda