Pupovac: Vlada ima podršku, ali ne može je imati pod bilo kojim uvjetima

SDSS-ovi saborski zastupnik Milorad Pupovac poručio je danas, u povodu sporne Facebook-objave Ivana Đakića, da nema povjerenja u nadležne institucije, kao i da Vlada Andreja Plenkovića i dalje ima njihovu podršku, ali da je ne može imati pod bilo kojim uvjetima.

Pupovac i njegov kolega zastupnik Boris Milošević na konferenciji za medije govorili su o Facebook-objavi Ivana Đakića, člana HDZ-a i sina saborskog zastupnika Josipa Đakića, koji je, podsjetimo, pravoslavni Božić Srbima "čestitao" objavivši fotografiju ustaše koji drži odrubljenu glavu srpskog vojnika, a objavu je u međuvremenu obrisao.

– Riječ je o veličanju jednog od zločinačkih režima koji su počinili zločin genocida i o vrijeđanju žrtava tog genocida. Odredbama kaznenog zakona i ta vrsta kaznenog djela kažnjiva je kaznom do tri godine zatvora – rekao je Pupovac.

– Više nemam povjerenja u to da će nadležne institucije odraditi to na što ih zakon obvezuje. A zakon ih obvezuje da ovakva kaznena djela sankcioniraju po službenoj dužnosti. Do sada, nažalost, to se nije događalo – rekao je Pupovac.

Ako neće nadležne institucije, djelovat će, dodao je, neka od institucija srpske zajednice, i vrlo brzo podnijeti kaznenu prijavu protiv ovoga i protiv svakog sličnog djela ove vrste.

Novinari su ga pitali što očekuje od Vlade i hoće li se nešto mijenjati oko koalicije.

– Mi tražimo da to bude ozbiljno shvaćena poruka. Danas Hrvatskoj ne prijeti ni Jugoslavija ni komunizam, već historijski proustaški revizionizam i tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu toga. A sami, kao predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj, spremni smo reći sve što je potrebno onima koji nastoje veličati i relativizirati pripadnike četničkog pokreta ili umanjivati stradanje hrvatskog naroda – rekao je Pupovac.

Na izravno pitanje novinara ostaje li njegova podrška Vladi Andreja Plenkovića, odgovorio je da Vlada ima podršku, ali i da je ne može imati pod bilo kojim uvjetima.

– Ja nisam taj – rekao je Pupovac.

Spomenuo je i saborskog zastupnika mađarske nacionalne manjine i predsjednika kluba zastupnika stranke Milana Bandića.

– Pa nisam ja Robert Jankovics da u dvije rečenice pet puta spomenem Plenkovića i podršku Vladi. Prije tri dana stajao sam s njim rame u rame, nisam se odmaknuo od toga, ali ne želim raditi ni nevolju kao oni koji u krajnje sumnjivim okolnostima pet puta spominju njegovo ime – rekao je Pupovac.

– Poštujem gradonačelnika Bandića, ali sve ima granicu. Morao bi uvidjeti da je ovo krajnje destabiliziranje parlamenta u zemlji. Bez obzira na motive i namjere – rekao je Pupovac.

Pupovac je rekao da je previše tolerancije prema ispadima poput objave Ivana Đakića.

– Previše je tolerancije prema ovakvim stvarima, previše je naviknutosti na ovakve stvari, previše je toga što je dopušteno da se čini i govori prema Srbima u RH, a što može prolaziti nekažnjeno. I traje dugo. I zato moram reći da ne vjerujem da će oni kojima je to posao uraditi svoj posao. Štititi državu, poštivati zakon i ustav i zaštititi one koji su ovom vrstom napada napadnuti. Oni će radije slušati one koji organiziraju hajke, koji sami provode istrage za ratne zločine i koji sami privode ljude – rekao je Pupovac.

– Ovakve poruke izazivaju zebnju, strepnju, strah i duboku uvredu – rekao je Pupovac.

Rekao je i da u crkvi ima onih koji veličaju one koji su bili pripadnici zločinačkog pothvata i koji tako stvaraju pretpostavke da mladi ljudi smatraju normalnim slati ovakve poruke.

– I njega smatramo žrtvom nečijeg nečinjenja i pogrešnog, naopakog, zloga činjenja – rekao je Pupovac.

Pupovac se i pitao tko je stvorio tu privilegiju da 22-godišnji mladić bude vlasnik hotela. Na pitanje je li mu se javio Josip Đakić, odgovorio je: "Nismo navikli da nam se itko javlja".

Pupovac je također izrazio uvjerenje da je pravosuđe danas u lošijem stanju nego prije ulaska u Europsku uniju.

– S ovakvim stanjem pravosuđa nema pravne sigurnosti, nema investicija, nema budućnosti. S ovakvim stanjem u našem parlamentu, koji postaje predmet ismijavanja i prijezira zbog ponašanja pojedinih zastupnika i klubova, uključujući i neke od mojih kolega iz kluba zastupnika manjina, nije čudo što i druge institucije vjeruju da ne trebaju djelovati u skladu sa zakonom ili onu alegoriju Božice pravde s maramom preko očiju razumiju na naopak način, a to je "nismo vidjeli, nismo čuli" – rekao je Pupovac.

Boris Milošević rekao je da cilj Đakićeve objave nije bio samo uvrijediti i poniziti nego i negirati pravo na ravnopravnost i jednakost te da je Đakić poticao na nasilje gnjusnom i ružnom porukom.

– Ovo, nažalost, nije usamljeni slučaj – rekao je Milošević, spomenuvši da je nedavno u selu Polača kod Knina spomenik NOB-a išaran simbolima NDH, dok sljedećeg četvrtka, 17. siječnja, Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac predstavlja knjigu Razotkrivena jasenovačka laž u dvorani Isusovačke crkve u Palmotićevoj, koja je, kako je rekao Milošević, inače poznata po održavanju misa zadušnica za ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Đakićevu objavu inače je osudio i sam HDZ, što je Pupovac danas pozdravio kao važan korak u smjeru osuđivanja ovakvih pojava.

"Slijedom današnje objave Ivana Đakića na njegovome privatnom Facebook-profilu, Hrvatska demokratska zajednica najoštrije osuđuje takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost. Nadležna stranačka tijela pokrenut će odgovarajući stegovni postupak zbog ovakvog ponašanja koje je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima, načelima i odredbama Statuta HDZ-a", priopćili su iz HDZ-a.

Pogledajte video prijašnje konferencije za medije Milorada Pupovca: