Pupovac: 'Ovo se nije događalo ni u najtežim poratnim vremenima'

Milorad Pupovac je posjetio vlasnika kafića u kojem se jučer dogodio fizički i verbalni napad skupine ljudi na goste i vlasnika u Uzdolju. Načelnik općine Biskupija, Milan Đurđević, kazao je kako je krajnje vrijeme da se zakoni postrože te uvedu novčane i zakonske kazne za ovakve incidente.

- Hoće li nakon ovoga ljudi odlaziti, kolika vam je šteta? Ovako teških incidenata nije bilo. Ja bi vam rado pomogao. Okupit ćemo se ponovno i zajedničkim snagama nešto učiniti. Na taj način ćemo nešto doprinijeti i da splasne ova grozna atmosfera u cijelom ovom području- rekao je Pupovac u razgovoru s vlasnikom kafića, Borisom Petkom.

Još uvijek iznenađeni i zgroženi napadom, priznao je kako je primio više poziva od poznanika iz Hrvatske, nego iz Srbije.

- Smetam, nije mi lako, ipak zvalo me više Hrvata, nego Srba. Imao sam jednom problem jer je bio jedan s majicom Draže Mihailovića, ali to nisam ja nego jedan s istim inicijalima. Ne razumijem još uvijek zašto se ovo dogodilo. Samo zato što drugačije živim, mislim i radim. Ne znam točno kolika je šteta, ali sve je uništeno. Procjenjujem da je oko 20 do 30 tisuća kuna. Uništili su hladnjake, stolove, stolice...- rekao je Petko.

VIDEO Milorad Pupovac o napadu

U razgovoru s novinarima, Pupovac je kazao kako se ovakve stvari nisu događale ni u najtežim poratnim vremenima.

- Svi su potreseni i zabrinuti. Došli smo da vidimo kako možemo ovdje pomoći da ljudi nastave normalno živjeti. Ovo se nije događalo ni u najtežim poratnim vremenima. Danas nećemo o političkim izjava, to ćemo sutra u Saboru. Danas ćemo nastojati pomoć ljudima- rekao je Pupovac. Dodaje kako su ovo siromašne sredine gdje ljudi ne žive lako te da je njima najviše potrebna i materijalna, i moralna podrška.

- Ovakvo je zlo opteretilo Hrvatsku na više mjesta u zemlji. O tome ćemo više govoriti sutra. Napravit ćemo program kojim ćemo provesti jedan dan ovdje i u drugim krajevima zemlje, ali i o tome ćete biti na vrijeme obaviješteni- kazao je Pupovac.

VIDEO Načelnik općine Biskupija o incidentu u Uzdolju

Na cijelu situaciju se osvrnuo i načelnik općine Biskupija, Milan Đurđević, priznajući kako je šokiran što su huliganski sukobi ovaj put uključivali žene, djecu i starije osobe.

- Svjedoci smo da postoji huliganizam, ali nikada se nije dogodilo da ovakvi navijački sukobi zahvate žene i djecu. Uglavnom su se takvi incidenti događali između njih međusobno. Šokirani smo sa svime što se dogodilo. Mi ovdje živimo mirno i surađujemo sa svima- kazao je Đurđević.

Načelnik ove općine rješenje vidi u strožim zakonima, a za provedbu takvih je sada, kaže, krajnje vrijeme.

- Ovo je nešto što se nikada nije smjelo dogoditi. Smatram da je ovo posljedica dubljih društvenih problema koje mi ne sankcioniramo dovoljno temeljito i čvrsto. Mislim da je krajnje vrijeme da to učinimo. Zakonska regulativa se sigurno treba mijenjati jer bez novčanih i zatvorskih kazna se ovome ne može stati na kraj- kazao je načelnik Đurđević.