PREŽIVIO MUNJU

Nevjerojatno! Električni auto preživio tri udara munje, vozač bez ogrebotine!

Eva Berišić
18.08.2025.
u 15:50

„Naš Song PLUS EV izdržao je tri udara munje, a vlasnik je siguran i zdrav, s netaknutim svim ključnim komponentama – baterijom, motorom i elektroničkom kontrolom!“ izjavio je Li.

Električni automobil marke BYD snimljen je kamerom na nadzornoj ploči u trenutku kada ga je čak tri puta pogodila munja. Unatoč dramatičnim prizorima, baterija i električni motor ostali su neoštećeni – a što je najvažnije, vozač je prošao neozlijeđen. Prema izvješću tvrtke Sanyan Technology, incident se dogodio 6. kolovoza 2025. godine na odmorištu u gradu Beihai, u kineskoj pokrajini Guangxi, piše portal CarExpert. Gromovi su pogodili krov modela Song Plus EV – električne inačice vozila Sealion 6. Cijeli događaj zabilježile su kamere obližnjih automobila. Iako su udari munje bili izravni, a ispod vozila su se nakratko mogle vidjeti iskre i plameni tragovi, vozač je ostao nepovrijeđen. Stručnjaci objašnjavaju da je tomu pridonijela moderna konstrukcija automobila: putnički prostor u ovakvim vozilima djeluje poput Faradayeva kaveza, pružajući sigurnije utočište nego boravak na otvorenom tijekom grmljavinskog nevrijemena.

Vlasnik vozila, nakon udara nije napuštao automobil već je pozvao pomoć, postupak koji nadležne službe ističu kao ispravno ponašanje u takvim situacijama. Ujedno se aktivirala i zaštitna funkcija automobila koja automatski isključuje napajanje. Naknadni tehnički pregled pokazao je da baterijski sklop, elektronički sustavi i električni motor nisu pretrpjeli nikakva oštećenja ni kratke spojeve. Na karoseriji su uočeni tek manji tragovi paljevine. Direktor odjela za odnose s javnošću tvrtke BYD, Li Yunfei, osvrnuo se na događaj putem kineske društvene mreže Weibo. „Naš Song PLUS EV izdržao je tri udara munje, a vlasnik je siguran i zdrav, s netaknutim svim ključnim komponentama – baterijom, motorom i elektroničkom kontrolom!“ izjavio je Li.

Ključne riječi
Kina sigurnost Munja BYD električni automobil

