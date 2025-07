Pucnjava u New Yorku: Naoružani napadač upao u zgradu i ubio četiri osobe, među žrtvama i policajac

Naoružani napadač upao je u zgradu u New Yorku i otvorio vatru. Napadač, koji je kasnije identificiran kao 27-godišnji Shane Devon Tamura iz Las Vegasa, oduzeo si je život nakon što je usmrtio policajca i troje civila. Povjerenica NYPD-a Jessica Tisch otkrila je na konferenciji za medije da osumnjičenik ima povijest mentalnih problema, no motiv napada ostaje nejasan. Uz smrtno stradale, jedan je muškarac kritično ozlijeđen. Poginuli policajac, Didarul Islam, ostavio je za sobom suprugu i dvoje male djece, s trećim na putu. NYPD je odao počast svom kolegi na društvenim mrežama, ističući njegovu požrtvovnost u zaštiti građana. Pucnjava se odigrala u Park Avenue 345, poznatom neboderu u središtu Manhattana, gdje su smješteni uredi brojnih uglednih kompanija i organizacija, uključujući Blackstone, NFL, KPMG, te irski konzulat i podružnicu Bank of America.

Nadzorne kamere zabilježile su Tamuru kako napušta crni BMW i prilazi zgradi naoružan puškom M4. Snimke pokazuju njegov ulazak u predvorje, nakon čega skreće desno i otvara vatru na policajca. "Potom je zapucao na ženu skrivenu iza stupa, nastavljajući paljbu kroz predvorje," izjavila je Tisch. "Probio se do dizala, gdje je pucao na zaštitara koji se skrivao iza pulta", dodala je.

Tisch je dodala da je Tamura pozvao lift koji se otvorio u prizemlju. "Žena je izašla iz lifta, a on joj je dopustio da prođe neozlijeđena," rekla je. "Zatim se popeo na 33. kat i počeo pucati dok je hodao, usmrtivši jednu osobu." Prema Tisch, Tamura je potom počinio samoubojstvo pucnjem u prsa. U BMW-u kojim je došao kasnije su pronađeni njegovi propisani lijekovi.

Nekeisha Lewis, koja je večerala na trgu zgrade tijekom incidenta, opisala je svoje iskustvo: "Čuli smo pucnjeve i vidjeli kako se ruši zid na prvom katu. Shvatila sam da je to pucnjava i osjećala sam se kao u ratnoj zoni. Vidjela sam radnika kako panično trči, misleći da samo pokušava pobjeći." "Kad je stigao do nas, vikao je 'Upomoć, upucan sam'. Okrenula sam se i vidjela ranu na njegovim leđima," dodala je Lewis. Policija je brzo intervenirala i osigurala medicinsku pomoć za ranjenog muškarca.