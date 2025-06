'Hrana u New Yorku izgleda primamljivo, porcije su obilne, no kada zagrizete, dobijete nešto prilično bezlično'

Gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot, dva puta je bila u New Yorku, gradu koji nikad ne spava i koji mnogi imaju visoko na listi mjesta na svijetu koja obavezno žele posjetiti. S nama je podijelila dojmove, ali i otkrila što ju je tamo posebno oduševilo. - Za mene je New York prvenstveno grad mogućnosti. Dva puta sam imala priliku posjetiti ga i svaki me put ostavio duboko inspiriranom. Naravno da je užurban, intenzivan i pun kontrasta, ali upravo u toj energiji i raznolikosti leži njegova čarolija. Tamo imate osjećaj da je sve moguće, bilo da sanjate velike poslovne ciljeve, tražite umjetničku inspiraciju ili jednostavno želite osjetiti puls svijeta iz prve ruke. Ispod te površine užurbanosti krije se ogroman potencijal, kreativnost i nevjerojatna tolerancija. Ljudi su otvoreni, različiti, autentični i to je ono što me svaki put inspirira - ispričala nam je i otkrila zašto je ona odlučila posjetiti taj grad.

- U mom slučaju to je bilo sve navedeno. New York je grad koji nudi toliko mogućnosti da vas privuče iz više smjerova istovremeno. Tamo vas kultura, umjetnost, moda, povijest i svakodnevica vuku svakim korakom, svakom ulicom, svakim pogledom u nebo. Kazalište je moja velika ljubav. Često gledam predstave na West Endu i svaki put me oduševi snaga glume i emocije koju publika dijeli s glumcima. Zato je Broadway bio sasvim logičan sljedeći korak. Ući u kazalište u New Yorku, osjetiti uzbuđenje publike prije početka, i zatim doživjeti predstavu u produkciji kakvu rijetko gdje možete vidjeti, to je bilo čisto kazališno savršenstvo. Galerije i muzeji također su ostavili snažan dojam. MOMA, The Met, Guggenheim, svaki od njih je svijet za sebe. Hodati među djelima Picassa, Moneta, Pollocka i brojnih drugih velikana, osjećaj je koji se ne zaboravlja. I naravno, tu je i pop kultura. Serije i filmovi obilježili su generacije, pa tako i mene. Kao obožavateljica serije "Sex i grad", nisam mogla ne otići do kuće u kojoj je stanovala Carrie Bradshaw. Prošetati tim ulicama i osvrnuti se oko sebe bilo je gotovo nestvarno. New York za mene nije bio samo destinacija. Bio je to doživljaj. Grad u kojem sam se istovremeno osjećala kao turist i kao netko tko mu oduvijek pripada.

S obzirom na to da ju zanima arhitektura, podijelila je s nama koja ju je zgrada u New Yorku posebno privukla. - Naravno da sam posjetila Empire State Building, tu ikonu njujorškog horizonta i simbol jedne cijele ere. Penjati se njegovim povijesnim hodnicima, znajući koliko je generacija oduševljeno gledalo na taj neboder kao na čudo svog vremena, za mene je bilo posebno iskustvo. Gledajući grad s njegova vidikovca, osjećate i snagu ljudske ambicije i romantiku starih filmova, sve ono što Empire nosi u sebi. Ali zgrada koja je na mene ostavila poseban dojam bila je The Edge. The Edge me fascinirao ne samo visinom i futurističkim dizajnom nego i cijelim iskustvom koje pruža. Pogled s tog lebdećeg vidikovca jednostavno je nezaboravan. Stajati na staklenom podu, na više od 330 metara visine, i gledati cijeli Manhattan pod sobom trenutak je koji vas potpuno zaustavi. Osjećate nevjerojatan val adrenalina i apsolutno divljenje u isto vrijeme. Sve ono što ste prije gledali samo na fotografijama postaje živo, stvarno, ogromno i blizu. Za mene je to bio trenutak potpune tišine u srcu najglasnijeg grada na svijetu. The Edge nije samo arhitektonsko čudo nego i mjesto koje vas podsjeti koliko je sve moguće kad pogledamo svijet iz nove perspektive.

Kako je Škrobot gradonačelnica Samobora, zanimalo nas je na što bi se prvo fokusirala da je u nekom paralelnom svijetu gradonačelnica New Yorka. - Kada bih u nekom paralelnom svijetu bila gradonačelnica New Yorka, vjerujem da bi moj prvi fokus bio čistoća grada. Koliko god New York bio impresivan, dinamičan i pun energije, činjenica je da u mnogim dijelovima ostavlja dojam zapuštenosti. Pretrpane ulice, otpad na pločnicima, neugodni mirisi i prepune kante utječu na svakodnevnu kvalitetu života i sliku koju grad ostavlja. Osim toga, snažno bi me zaokupio i problem beskućništva. U New Yorku je prisutnost beskućnika dio svakodnevice i nemoguće ga je ignorirati. Ljudi spavaju na ulicama, u podzemnoj, pred trgovinama. To nije samo pitanje socijalne politike, nego i pitanje ljudskog dostojanstva. Vjerujem u sustavne pristupe koji nude trajna rješenja, od smještaja i zapošljavanja do podrške u mentalnom zdravlju. Nitko ne bi trebao živjeti na ulici u gradu koji ima toliku moć, resurse i kreativnost. Kad sve zbrojim, u tom zamišljenom scenariju svoj bih mandat posvetila stvaranju čišćeg, humanijeg i suosjećajnijeg New Yorka. Grada u kojem svaki pojedinac može živjeti dostojanstveno i s osjećajem pripadnosti - istaknula je naša sugovornica.

Što se tiče hrane, iznenadila ju je - neugodno. Većina hrane me, iskreno, iznenadila ali neugodno. Bez obzira na to jedete li u restoranu ili uzimate nešto iz fast food ponude, dojam je često isti. Puno je umaka, soli i dodataka, ali vrlo malo stvarnog okusa. Hrana izgleda primamljivo, porcije su obilne, no kada zagrizete, dobijete nešto prilično bezlično. U nekim trenucima stekne se dojam da okus nije jasno definiran i da bi jelo moglo biti bilo što. Nedostaje onaj osjećaj svježine, teksture i karaktera koji mi u Hrvatskoj uzimamo zdravo za gotovo. Često nismo ni svjesni koliko kvalitetnu kuhinju imamo i koliko nam je zapravo dostupna dobra, ukusna i raznolika hrana.

Zanimalo nas je i kakve su tamo bile cijene. - New York je posljednjih godina postao izrazito skup grad, kako za život tako i za kraći boravak. Inflacija, porezi, visoki troškovi stanovanja i stalan rast cijena učinili su svakodnevicu izazovnom čak i za one koji tamo žive godinama. O tome otvoreno govore i sami Njujorčani. Sve je skuplje, a standard teško prati tempo poskupljenja. To se vrlo brzo osjeti i kao posjetitelj jer više ne govorimo samo o luksuzu, već i o osnovnim stvarima. Već prvih dana postane jasno da ništa nije spontano. U jednom slučaju, za običan sendvič koji je bio na razini tosta, platila sam 20 dolara. Nije bio u luksuznom lokalu, tamo je to jednostavno normalna cijena. Ručak u prosječnom restoranu gotovo redovito prelazi 50 dolara po osobi. Ako se odlučite na večeru s pogledom u nekom od poznatih rooftop barova, teško da ćete koktel platiti manje od 40 ili 50 dolara. Osim toga, tu su i napojnice koje su sastavni dio kulture i gotovo obavezne, najčešće između 15 i 25 posto ukupnog računa. Iznos koji pročitate na jelovniku rijetko je iznos koji zaista platite. U takvom okruženju i najjednostavnije narudžbe poput vode, kave ili deserta postaju male financijske odluke. Vrlo brzo počnete razmišljati dvaput prije nego nešto naručite. U tom smislu, razlika u kvaliteti života između tamo i ovdje postane vrlo jasna. Posebno se primjećuje i promjena u cijenama robe. Nekada je odjeća u New Yorku bila znatno pristupačnija nego kod nas pa se često kupovalo upravo tamo. No nakon pandemije sve se promijenilo. Cijene u trgovinama su znatno porasle, čak i kod brendova koji su nekad bili poznati po povoljnoj kupnji. Kad si na putovanju, dopustiš si stvari koje inače možda ne bi. I to je u redu. Doživljaj, trenutak, iskustvo, sve to vrijedi. Tek kad se vratiš kući i pogledaš stanje računa, shvatiš koliko su ti ti trenuci zapravo koštali. Ali to je New York. Grad koji te oduševi, iscrpi i očara, sve u isto vrijeme.

Pričala nam je i o odnosu domaćih prema strancima. - Upoznala sam nekoliko Njujorčana i moram priznati da su me osvojili svojom otvorenošću i prijateljskim pristupom. Ljudi su ondje u pravilu vrlo srdačni i spremni na razgovor, bilo da se susretnete u baru, u parku, u trgovini ili dok čekate red za kavu. Potpuno je normalno da vas netko nepoznat upita kako ste, odakle ste, je li vam se svidio grad ili vam jednostavno preporuči neko dobro mjesto za večeru.

Obavezno bi svima koji idu u New York preporučila da spreme što udobnije tenisice. - Svima koji putuju u New York od srca preporučujem da u prtljagu obavezno spreme udobne tenisice. To je stvar broj jedan. I to ne bilo kakve, nego one u kojima bez problema možete hodati satima. New York je grad koji se ne otkriva iz automobila ni podzemne željeznice, nego pješice. Njegova prava ljepota skriva se u ulicama, kvartovima, mostovima, parkovima i pogledima koji iznenade iza svakog ugla. A da biste to sve doživjeli, trebaju vam dobre tenisice, dobra volja i otvorene oči. Dnevno ćete prehodati i po 20 tisuća koraka, često bez da to i primijetite.

Ove godine na lokalnim je izborima pobijedila s gotovo 60 posto glasova u prvom krugu, a otkrila je neke planove za 2025. godinu. - Godina 2025. za mene je, iako smo doslovno tek na njezinoj polovici, već snažno obilježena emocijama, izazovima i predanim radom. Počela je vrlo intenzivno, s pripremama za lokalne izbore i istodobno s vođenjem svakodnevnih aktivnosti u gradu. Posao gradonačelnice ne staje, bez obzira na okolnosti, i zato sam od prvog dana bila potpuno predana i jednome i drugome. Uz planiranje, razgovore s građanima i timom, paralelno sam nastavila raditi na projektima koji su važni za naš Samobor. Ova godina pokazala mi je koliko je snažna povezanost između mene i ljudi kojima služim. Koliko je lijepo biti dio zajednice u kojoj se cijene trud, poštenje i vizija. I koliko vrijedi dati cijelog sebe za grad koji volim.