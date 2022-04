Pucnjava u Kaliforniji: Najmanje šestero ljudi ubijeno, policija ogradila područje

Najmanje šest osoba je poginulo, a devet je ozlijeđeno nakon pucnjave u nedjelju u centru Sacramenta, priopćila je policija.

Policija je prvotno prijavila "više žrtava" nakon što je napad potaknuo kaos u ulici u centru grada u nedjelju. Policija je ogradila područje od osam blokova zamolila građane da ne prilaze mjestu događaja

Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd