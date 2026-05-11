U Francuskoj otvorio vatru iz kalašnjikova i ubio troje ljudi, a više njih ozlijedio: 'Ovo je rat, nemoćni smo...'

U francuskom gradu Nici u ponedjeljak se dogodila pucnjava, u kojoj su ubijene dvije osobe, a šest ih je ranjeno. Stanovnici naselja u kojem se tragedija dogodila šokirani su i ogorčeni zbog konstantnog nasilja koje je povezano s trgovinom drogom. Krajem poslijepodneva, gradonačelnik Nice, Éric Ciotti, pojasnio je novinarima na mjestu događaja da su tri ozlijeđene osobe u lošem stanju, odnosno da im je život u opasnosti.

Prema podacima vlasti, tri druge osobe lakše su ozlijeđene. Do napada je došlo u blizini trga Amarilis, a gradonačelnik Nice Éric Ciotti izjavio je da je jedna osoba 'otvorila vatru iz kalašnjikova', piše Le Parisien.

Pucnjava se dogodila u 15.30 sati na vrlo prometnom trgovačkom trgu u četvrti Les Moulins, zapadno od Nice, nedaleko od glavnih prilaznih prometnica gradu. Tužitelj iz Nice, Damien Martinelli, koji je također bio na mjestu događaja, izjavio je da je napadač 'dovezen vozilom, približio se električnim romobilom, otvorio vatru i potom se ponovno udaljio romobilom, nakon čega ga je preuzelo vozilo koje je pobjeglo'.

— Cerfia (@CerfiaFR) May 11, 2026

Ozlijeđene osobe sjedile su na terasi kafića, a prema tužitelju, bile su 'ciljane', jer se napadač 'približio'. Naveo je da je ispaljeno desetak hitaca te da su pronađene čahure kalibra 9 mm. Dodao je da je 'moguće da među žrtvama ima i osoba koje nisu povezane s trgovinom drogom', te da su žrtve u dobi od 23 do 57 godina.

Već u listopadu, isti trg Amaryllis, koji je prema gradonačelniku poznato mjesto trgovine drogom, bio je poprište dvostrukog ubojstva. Tada su napadači iz automobila otvorili vatru, očito nasumično, usmrtivši 57-godišnjeg oca obitelji iz Čečenije i 20-godišnjeg stanovnika Nice, pri čemu nijedan od njih nije bio povezan s drogom.

Žena koja živi u stanu s kćeri na tom trgu, svjedočila je događaju. 'Te večeri u listopadu moja kći i ja vidjele smo tijela. Danas se vraćala iz škole kad smo čuli pucnjeve. Taj zvuk mi je još u glavi. Vidjela sam kako svi trče, vrište', opisala je. 'Ovo je rat i da bi se rat dobio, moraju se koristiti ratna sredstva - pravna, sudska i kaznena', naglasio je gradonačelnik Nice, koji redovito optužuje državu za nemoć u borbi protiv narkotrafika.

U petak navečer, trgovina u četvrti Les Moulins, u blizini gdje se dogodila pucnjava u ponedjeljak, bila je meta pucnjave i eksplozije, što je dovelo do pokretanja istrage za 'pokušaj ubojstva u organiziranoj skupini i udruživanje radi počinjenja kaznenih djela'. Les Moulins, četvrt s oko 8.000 stanovnika blizu autoceste na ulazu u grad, ali izolirana i često pogođena nasiljem zbog kontrole prodajnih točaka droge, već je više puta bila pogođena tragedijama posljednjih godina, uključujući brojne kolateralne žrtve.