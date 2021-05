Prvih šest borbenih zrakoplova u Hrvatsku mora stići do 2024.

Nema nikakvog spora unutar državnog vrha oko nabave borbenih zrakoplova, što je potvrđeno na sjednici Vijeća za obranu koju su sazvali predsjednik države Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. S 14. sjednice Vijeća objavljeno je, po običaju, šturo priopćenje, no dovoljno da se vidi kako je Vlada RH dobila još jedno zeleno svjetlo za zaključenje postupka nabave.

Očekuje se da će Plenkovićeva Vlada svoju odluku objaviti idući tjedan, neposredno prije ili na Dan Oružanih snaga 28. svibnja, odnosno na okruglu 30. obljetnicu osnivanja. U priopćenju se kaže da je na Vijeću za obranu “razmotreno pitanje nabave višenamjenskog borbenog aviona za potrebe opremanja Oružanih snaga RH. Na sjednici je Vijeće za obranu razmotrilo zaključke Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskog borbenog aviona.

Vijeće je zahvalilo Međuresornom povjerenstvu za nabavu višenamjenskog borbenog aviona i Radnoj skupini za stručnu potporu međuresornom povjerenstvu na kvalitetno odrađenom poslu te dalo potporu Vladi u dovršetku postupka odabira višenamjenskog borbenog aviona, za što je nadležna Vlada”.



Jedina točka dnevnog reda



U prostorima vile na Gornjem Prekrižju, u sastavu rezidencijskog prostora na Pantovčaku okupili su se predsjednik Milanović, premijer Plenković, predsjednik Sabora RH Gordan Jandroković, načelnik Glavnog stožera OSRH Robart Hranj, ministri financija i obrane, Zdravko Marić i Mario Banožić, ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman, predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović te savjetnik predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić.

Sastanak je prošao u mirnoj atmosferi i u pristojnom tonu, bez srdačnosti doduše, no u tonu koji je diktirala ozbiljnost trenutka i posla. I Milanović i Plenković potvrdili su da je nabava aviona bila jedina točka dnevnog reda te su se očito obojica trudila da ništa ne pokvari atmosferu i ugrozi sadržaj sjednice. Saznaje se da je nakon Vijeća obrane preostala još i sjednica saborskog odbora, koji isto tako kao savjetodavno tijelo daje mišljenje o nabavi. Sjednica bi mogla biti održana iduće srijede ili četvrtka.

– Nije bilo neugodno. Družba je družba, služba je služba. Mislim da smo se jako dobro razumjeli – kazao je Milanović nakon Vijeća za obranu, a na pitanje jesu li na sjednici saznali koji je avion s natječaja Vlada odabrala, odgovorio znakovitim: “No comment.” I dodao da o tome ne smije govoriti. Jednako kao on, postupili su još neki sudionici sjednice, ali se vrlo jasno stekao dojam da su doznali o kojem je avionu riječ. Kuloari su nakon sjednice počeli brujati da je izbor najvjerojatnije pao na francuske Rafale. Treba pak odati priznanje osobama iz Vladina Međuresornog povjerenstva jer su do samog kraja čuvali svoje preporuke i u javnost se nije mogla probiti nikakva informacija.

Da si Hrvatska može priuštiti borbenu eskadrilu, dijele mišljenje i u Vladi i na Pantovčaku. Pregovori o ugovoru će pokazati uvjete i rokove u kojem će RH plaćati nabavu. Taj iznos računovodstveno će se pridruživati vojnom proračunu radi dosega NATO traženih 2 posto izdvajanja BDP-a, no neće stvarno opteretiti postojeći vojni proračun.

– Hrvatska država dovoljno je zrela, dovoljno je napredovala u zadnjih 30 godina, a jest napredovala uz sve nesporazume i pogreške, da danas može biti u poziciji da nabavlja nešto što je moderno, kvalitetno, što štiti Hrvatsku – kazao je Milanović.

Vladino Međuresorno povjerenstvo za izbor aviona prije šest mjeseci donijelo je solomonsku odluku i Vladi predložilo jedan novi zrakoplov kao pobjednika, F-16 Block 70/72, te pobjednika među rabljenima francuski Rafale. Premda se Hrvatska do sada u nabavi oružja oslanjala na svog glavnog strateškog partnera SAD, iz nekoliko razloga procjenjivalo se da ovoga puta Lockheed Martin, proizvođač F-16, neće pobijediti na hrvatskom natječaju. Prvo iz razloga što se taj zrakoplov još nije počeo proizvoditi i postoji red čekanja na listi kupaca pa bismo te zrakoplove dobili najranije za 4 do 5 godina. Drugi razlog je cijena koja bi se kretala oko 1,5 do 1¸7 milijardi eura. A ni to što je SAD prije dvije godine blokirao nabavu izraelskih Baraka vjerojatno nije pomoglo da bi na drugom natječaju pobijedio njihov F-16.

