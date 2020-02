Prvi rezultati pooštrenog zakona: U pet mjeseci ukinuli 139 vozačkih dozvola

Otkako je ljetos pooštren Zakon o sigurnosti prometa na cestama, znatno je skočio broj vozača kojima je vozačka dozvola trajno oduzeta, odnosno ukinuta. Bez dozvole je, tako, ostalo njih 139 u Hrvatskoj, u razdoblju od početka kolovoza do kraja prosinca. Usporedbe radi, u prvih sedam mjeseci protekle godine dozvola je ukinuta za 106 vozača u našoj zemlji. Podaci su to MUP-a.

Za prikupljenih 12 bodova

Rezultat je to, u prvom redu, oštrijeg zakona, zbog kojeg su vozači brže i “lakše” skupili negativne prekršajne bodove, ali i postavljanja kamera te većih kontrola na cestama. Dozvolu su vozači najčešće gubili jer su za upravljač sjedali pijani ili su previše stiskali papučicu gasa.

I po starome i po novome, vozačka dozvola oduzima se i ukida vozaču koji je u roku od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Za mlade je vozače ta granica niža i iznosi 9 bodova. Ponovno polagati vozački ispit oni mogu tek dvije godine nakon ukidanja vozačke, i to nakon što prođu obuku u autoškoli. Onima koji su vozili iako nikada na to nisu stekli pravo, vozačka se, naravno, ne može oduzeti, jer je nisu ni imali. No, ako takvi vozači u dvije godine prikupe 9 negativnih bodova, izriče im se zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine.

Od ukupno 139 rješenja o ukidanju dozvole ili zabrani njezina izdavanja, njih 26 doneseno je u PU zagrebačkoj. Ta najoštrija sankcija zatekla je i 20 vozača u PU osječko-baranjskoj, a rekorder je skupio čak 32 boda i nikada nije ni imao vozačku dozvolu. Zaradio ih je baš zbog toga što bi ga policija uvijek iznova zatekla za upravljačem automobila. Kolika su opasnost takvi vozači, pokazale su nedavano, nažalost, i dvije stravične tragedije u Osijeku.

Branislav Smiljanić (22), sin osječkog policajca, na zebri je naletio terencem na glumca Aleksandra Bogdanovića, koji je preminuo četiri dana poslije, na sam Božić. Vozio je godinama, nikada nije išao u autoškolu. Desetak dana poslije, Bruno Barišić (19), još jedan mladić bez vozačke, u smrt je odvezao sebe i dvoje prijatelja...

Video: Tragedija u Osijeku

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ne zaostaju za zagrebačkom i osječkom upravom ni one mnogo manje.

Primjerice, od 1. kolovoza pa do, doduše, sredine veljače, u PU varaždinskoj poništeno je 20 dozvola, a u PU virovitičko-podravskoj čak 27. Među onima koji su na virovitičko-podravskim cestama skupili negativne bodove najviše je alkoholiziranih vozača. Oduzeta je, tako, dozvola 28-godišnjaku s područja Pitomače zbog skupljenih ukupno 20 bodova. Jednom je zatečen za upravljačem “podgrijan” s 1,72 promila alkohola, a i vozio je dok je već imao zabranu vožnje zbog ranijih prekršaja. Onima koji bi mogli, iz broja ukinutih vozački, pomisliti da je virovitičko-podravska policija stroga, policija bi mogla odgovoriti brojkama.

Veće novčane kazne

– Znatno je manje prekršaja. Evidentirano ih je 20.479 u 2017. godini, da bi u 2018. pali na 19.805. Lani ih je, pak, izbrojeno 17.855, što je daljnji pad za 1950 prekršaja. Poginulih je 2017. bilo 11, a teško ozlijeđenih 56. Život je u 2018. godini izgubilo šest osoba, a teške ozljede zadobilo je 51. U protekloj godini smrtno je stradalo šest osoba, a teško je ozlijeđeno 38 – navode u PU virovitičko-podravskoj.

Povećane su, inače, i kazne za vozače koji se nađu na cesti i nakon ukidanja vozačke dozvole, a prije stjecanja nove. Prije bi ih se oplelo po džepu s 5000 do 15.000 kuna ili bi završili na 60 dana u zatvoru.

Po novome, zatvorska kazna ostala je jednaka, ali je novčana skočila s 10.000 do 20.000 kuna

PREKRŠAJI Negativni prekršajni bodovi najčešće se “zarade” zbog vožnje pod utjecajem alkohola, brzine i, dakle, vožnje bez polaganja vozačkog ispita. Za 0,51 do 1 promila propisana su 3 boda, a za 1,01 do 1,50 promila slijede 4 boda. Za više od 1,50 promila i odbijanje alkotestiranja izriče se 6 bodova. Nadalje, prekoračenje brzine u naselju za 21 do 30 kilometara sankcionira se s 2 boda, a ako je brzina za 31 do 50 kilometara veća od dopuštene, izriču se 3 boda. Upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje “stoji” 6 bodova, a ista je “cijena” i za upravljanje vozilom za vrijeme dok je vozačka dozvola oduzeta, vozač je isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera opreza.

Video: Kakav je novi rotor, i kako zapravo treba voziti kružnim raskrižjem objašnjava dr. sc. Sinan Alispahić